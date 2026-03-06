Afrique de l'Ouest: Six institutions financières togolaises intègrent la PI-SPI

La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) vient d'autoriser 4 institutions financières implantées au Togo à utiliser la Plateforme interopérable du système de paiement instantané (PI-SPI).

BIA, Cofina, Bank of Africa (BOA) et Coris Bank rejoignent ainsi Ecobank et Orabank, déjà membres depuis la phase pilote du projet. Lancée il y a un an par la BCEAO, la PI-SPI permet d'effectuer des transactions financières instantanées entre différents établissements bancaires, à toute heure et sans interruption. L'objectif est de rendre les paiements plus rapides, plus sûrs et plus accessibles, tout en réduisant significativement les coûts des opérations pour les clients, privés et professionnels.

Cette annonce confirme la solidité du secteur bancaire togolais en matière de gestion des risques, de cybersécurité et d'interconnexion. Elle ouvre également la voie à de nouveaux services financiers : paiements marchands instantanés, transferts transfrontaliers rapides et solutions fintech intégrées.