Togo: Les investisseurs régionaux plébiscitent la signature togolaise

6 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le Trésor public togolais a effectué vendredi une nouvelle opération d'émission de titres publics sur le marché financier régional, portant sur un montant initial de 20 milliards de FCFA, réparti entre des Bons assimilables du Trésor (BAT) et des Obligations assimilables du Trésor (OAT).

Le succès de l'opération a largement dépassé les attentes. Les soumissions des investisseurs ont atteint plus de 176 milliards, soit un taux de couverture record de 881%, un signal fort de la confiance que les milieux financiers régionaux accordent à la signature togolaise. Face à cet engouement, le Trésor a néanmoins fait le choix de la prudence en ne retenant que 22 milliards, conformément à sa stratégie de gestion maîtrisée de l'endettement.

Cette émission s'inscrit dans le cadre de la stratégie de mobilisation des ressources internes de l'État sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA). Elle vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales afin de couvrir les besoins de financement du budget de l'État, conformément à la loi de finances en vigueur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un taux de couverture de 881% ne s'improvise pas. Il témoigne de l'excellente réputation dont jouit le Togo auprès des investisseurs régionaux et confirme le solide positionnement du pays sur le marché des titres publics de l'UMOA. Une performance qui reflète la rigueur de la gestion des finances publiques togolaises et la crédibilité de sa signature sur les marchés de capitaux.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.