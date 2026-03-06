Cote d'Ivoire: Autonomisation - Les femmes entrepreneures d'Abobo outillées sur le mécanisme d'accès au financement

En prélude à la cérémonie officielle de la Journée internationale des droits de la femme (Jif 2026), la Direction de l'autonomisation économique de la femme du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a procédé, le vendredi 6 mars 2026, à la mairie d'Abobo, au lancement du Women Power Lab ou laboratoire du pouvoir et de l'autonomisation économique des femmes.

Cette rencontre, qui avait pour thème « Accès au financement et transformation économique des femmes entrepreneures », a permis aux femmes de la commune d'Abobo d'être davantage outillées sur les mécanismes d'accès au financement afin d'accroître leurs différentes activités génératrices de revenus.

À cette occasion, Ouattara Djénéba Ahousi, chef d'agence de la Coopec d'Abobo, a présenté les différents produits financiers, notamment l'épargne et les crédits annexes, les crédits classiques avec les prêts individuels, les crédits solidaires ou groupés, ainsi que les microcrédits accordés à travers de petits montants. Elle a surtout invité les femmes à formaliser leurs activités.

En outre, des recommandations ont été formulées. Aux gouvernants, il a été suggéré de faciliter l'accès des femmes aux dispositifs de financement et aux programmes d'accompagnement des banques. Aux institutions financières, de développer des produits financiers adaptés aux besoins des femmes entrepreneures et de sécuriser les procédures d'accès au crédit pour les Pme dirigées par des femmes. Enfin, aux organisations d'appui à l'entrepreneuriat, il a été recommandé de renforcer les programmes de formation, d'accompagnement et de mentorat, ainsi que de promouvoir les plateformes de réseautage et de partage d'expériences.

La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a félicité la directrice de l'Autonomisation économique de la femme pour cette initiative qui accompagne les femmes sur le chemin de leur autonomisation. Elle a également invité les femmes entrepreneures à déclarer leurs activités, car c'est de cette manière qu'elles pourront obtenir des crédits plus conséquents.

La directrice de l'Autonomisation économique de la femme, Marie-France Kouakou Kouadio, a rappelé que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Jif 2026. Selon elle, le Women Power Lab constitue une plateforme stratégique d'échange et de réflexion sur les enjeux liés à l'accès au financement des femmes entrepreneures.

« Le renforcement de l'entrepreneuriat féminin représente un levier essentiel pour stimuler la croissance économique, favoriser l'inclusion financière et accélérer la transformation économique durable de la Côte d'Ivoire », a-t-elle déclaré. Mais avant, le 8e adjoint au maire Diabaté Beh, a, au nom du maire Kandia Camara, remercié la Direction de l'autonomisation économique de la femme et, à travers elle, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, pour le choix de la commune d'Abobo pour le lancement de cette initiative.