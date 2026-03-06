Cote d'Ivoire: Coopération Côte d'Ivoire - Unfpa/Renforcement du capital humain - Un accord de partenariat de plus de 42 milliards de Fcfa conclu

La Côte d'Ivoire et le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa) ont lancé, le 5 mars 2026, à Abidjan, le neuvième Programme de coopération (CP9) couvrant la période 2026-2030.

Le gouvernement ivoirien et l'Unfpa ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique avec la mise en œuvre d'un programme quinquennal, destiné à renforcer le capital humain et à accompagner les politiques de développement du pays. La cérémonie de lancement s'est tenue le 5 mars 2026, au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), à Abidjan-Plateau, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de partenaires techniques et financiers, d'acteurs du secteur privé et de représentants de la société civile.

Doté d'un budget global de 75 millions de dollars, soit environ 42,2 milliards de Fcfa, le Cp9 contribuera particulièrement au pilier du Pnd consacré au développement du capital humain, des compétences et à la création d'emplois décents. Sa mise en œuvre reposera sur la mobilisation conjointe des ministères sectoriels, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile, des instituts de recherche ainsi que du secteur privé. À travers ce nouveau cycle de coopération, la Côte d'Ivoire confirme ainsi sa volonté de transformer son potentiel démographique en un véritable levier de croissance inclusive et durable.

Arrimé au Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable (Ccdd 2026-2030), le Cp9 s'aligne également sur les priorités du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba, ce programme traduit la solidité du partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Unfpa. « Le lancement de ce 9e programme de coopération intervient au moment où la Côte d'Ivoire entame un nouveau cycle de planification avec l'adoption du Pnd 2026-2030, qui constitue notre boussole pour orienter nos interventions et accélérer la transformation structurelle de notre économie », a-t-il indiqué. Il a rappelé que cette vision s'inscrit dans l'ambition de bâtir « une grande nation solidaire, stable et prospère », conformément à la vision du Président de la République.

Selon lui, la mise en œuvre réussie du Cp9 contribuera, notamment à mettre fin aux décès maternels évitables, à réduire les besoins non satisfaits en planification familiale et à lutter efficacement contre les violences basées sur le genre, y compris les pratiques néfastes. Le Cp9 vise à consolider les acquis du programme précédent (Cp8) tout en répondant aux nouveaux défis démographiques et sociaux.

Il s'articule autour de plusieurs axes stratégiques, notamment l'amélioration de la santé maternelle et néonatale, le renforcement de la planification familiale, la lutte contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes, ainsi que le renforcement de la production et de l'utilisation de données sociodémographiques de qualité.

Pour le Représentant résident de l'Unfpa en Côte d'Ivoire, Saïdou Kaboré, ce programme constitue un levier important pour soutenir les efforts du gouvernement ivoirien. Il a réaffirmé l'ambition commune de bâtir une société plus inclusive. « Tous unis, nous pouvons bâtir un avenir où aucune femme ne meurt en donnant la vie et où chaque jeune fille peut réaliser pleinement son potentiel pour une grande Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.