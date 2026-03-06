Cote d'Ivoire: Agence foncière rurale - Bamba Cheick Daniel passe la main à Koffi Marc Ephrem

Conformément à la décision d'attente n°010/MINADERPV/CAB du 3 mars 2026, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières a procédé à la nomination de Koffi Gnalhey Marc Ephrem, préfet, en qualité de directeur général par intérim de l'Agence foncière rurale (Afor).

La passation des charges s'est tenue le mercredi 4 mars 2026, à la salle de conférence de la Direction des opérations techniques de l'Afor, sous la supervision de l'inspecteur général et du directeur de cabinet adjoint du ministre, en présence des conseillers techniques, des directeurs et des responsables de service de l'agence. Ainsi, le préfet hors grade Bamba Cheick Daniel va faire valoir ses droits à la retraite.

Quel parcours !

Après des décennies à imprimer sa marque dans bien des domaines au sein de l'administration publique, territoriale et du sport, l'heure est enfin venue pour lui de disposer de son temps et d'en faire ce qu'il voudra. Le grand commis de l'État manquera certainement à notre administration.

Un travailleur infatigable

Rien qu'à voir l'Agence foncière rurale (Afor), devenue en si peu de temps une institution puissante et incontournable dans le pays, on peut se faire une idée de l'homme qu'est Bamba Cheick Daniel. Dernièrement, toute une mission d'inspection des bailleurs de fonds -- la Banque mondiale, l'Agence française de développement (Afd) et l'Agence allemande de développement (KfW) -- s'est rendue dans le département d'Agboville. L'inspection conjointe conduite par la directrice de division de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et la Guinée, Marie-Chantal Uwanyiligira, s'est achevée sous une salve d'applaudissements.

Les trois principaux bailleurs de fonds n'ont pas caché leur satisfaction devant le travail accompli sur le terrain par le directeur général Bamba Cheick Daniel et ses équipes. Créée par le décret n°2016-590 du 3 août 2016, l'Agence foncière rurale (Afor) a été confiée à Bamba Cheick Daniel. Onze ans après, la structure est devenue une grande machine fonctionnant aujourd'hui presque sur pilotage automatique, à l'image de certaines entreprises centenaires.

En quelques années seulement d'existence, l'Afor est devenue un instrument national incontournable et efficace, conformément à la vision du Président Alassane Ouattara, soucieux de sécuriser le foncier rural afin de prévenir les nombreuses crises qui minent ce secteur.

Un bâtisseur

Secrétaire général de préfecture, sous-préfet, préfet, puis préfet de région, avec un passage à la tête de la préfecture d'Abidjan, directeur général de l'Administration du territoire et ministre de l'Intérieur, Bamba Cheick Daniel a toujours laissé des traces partout où il est passé. En témoigne l'imposant bâtiment qui abrite aujourd'hui le ministère de l'Intérieur, au Plateau. Il a été achevé certes en 2023, mais encore fallait-il que quelqu'un en ait l'idée et cherche à la concrétiser.

Dans le sport, notamment dans le taekwondo, sa véritable passion, le Grand Maître Bamba Cheick Daniel est presque une figure mythique. C'est lui qui a sorti cette discipline de la rue pour la loger dans un temple hypermoderne. En Côte d'Ivoire, Bamba Cheick Daniel a introduit le taekwondo à l'école en l'inscrivant à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs).

Aujourd'hui, loin de la gestion des affaires du taekwondo, beaucoup gardent de lui l'image d'un homme passionné, visionnaire, méthodique et téméraire, qui sait se donner les moyens d'arriver à ses fins. Le Palais du taekwondo, ou, si vous préférez, le Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara, est une parfaite illustration de ce que la « folie » créatrice de Bamba Cheick Daniel peut accomplir. Sans oublier les premières médailles d'or mondiales et olympiques qui lui restent associées. C'est du jamais vu !

Un mérite reconnu

Le 22 janvier 2025, la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, profitait de la cérémonie de remise d'attestations de fin de formation aux auditeurs du programme de formation en administration de base, au Palais de la Culture de Treichville, pour rendre hommage à celui qui était encore directeur général de l'Agence foncière rurale, Bamba Cheick Daniel.

« C'est un haut fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire et un homme d'une exemplarité remarquable. Il fait partie de ces hauts commis de l'État qui ont atteint un niveau d'engagement et d'exemplarité tel que, partout où on les place, ils répondent présents. Il a été ancien ministre, directeur de cabinet d'un ministre et directeur général d'une institution », a-t-elle souligné avec admiration. Sous son égide, l'Afor a réalisé d'importantes avancées dans la sécurisation foncière rurale, un secteur crucial pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire.

En l'espace de cinq ans, l'agence a enregistré des résultats impressionnants, avec plusieurs milliers de certificats fonciers délivrés et près de deux tiers des villages officiels du pays délimités et bornés. Bref, c'est une retraite bien méritée qui lui permettra de consacrer davantage de temps à sa famille, à son épouse et à ses enfants. Pourquoi pas aussi à Ferentella, son village, dont il est le président de la mutuelle de développement.