Cote d'Ivoire: Anyama/Journées carrières - Avantages et défis de l'Intelligence artificielle présentés aux élèves

Intelligence artificielle et apprentissage adaptatif en milieu scolaire ». Tel est le thème de la 10e édition des Journées carrières organisées, le mercredi 4 mars 2026, au Pensionnat méthodiste filles d'Anyama, indique une note d'information.

Une initiative de la Direction régionale de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique d'Abidjan 4 qui a été l'occasion pour présenter aux élèves les avantages et les défis liés à l'Intelligence artificielle (Ia). Le directeur du Centre d'information et d'orientation d'Abidjan 4, Yetou Douaba Gaston, cheville ouvrière de cet évènement, a précisé que l'Intelligence artificielle (Ia) peut offrir à chaque apprenant un parcours individualisé, tenant compte des forces et des difficultés de chacun.

« Il ne s'agit plus d'un enseignement uniforme pour tous, mais d'un accompagnement ciblé. L'Intelligence artificielle ne remplace pas l'enseignant. Elle demeure un outil d'appui, un instrument au service de la pédagogie. L'enseignant reste au cœur du processus éducatif, guide et repère essentiel pour l'élève », a-t-il expliqué. Le sous-préfet d'Anyama, Sylla Ladji a, pour sa part, félicité le comité d'organisation et les inspecteurs d'orientation pour cette initiative : « Cette organisation traduit une volonté de proximité et d'efficacité, afin que chaque élève bénéficie des mêmes chances d'information et d'orientation ».

Situant le contexte, Comenent Eloi Prosper, directeur régional, a rappelé que lors des états généraux de l'éducation nationale, 42 leviers dont la digitalisation pour améliorer le système éducatif ont été identifiés. Pour lui, il n'est plus possible de conduire l'école comme en 1960, l'intelligence artificielle s'imposant désormais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La sous directrice des bourses, Ségui Viviane, représentant Yéwé Segali Stéphane, directeur de l'orientation et des bourses, a soutenu que la tenue de cette activité et le thème choisi visent un objectif clair : Donner aux élèves les informations et l'accompagnement nécessaires face aux nombreuses innovations nées de l'intelligence artificielle.

Elle en a profité pour inviter les élèves à s'approprier sagement cet outil en vue d'être, eux-mêmes, les acteurs de leur réussite. Près de 8000 élèves provenant des établissements d'Anyama et de ses environs ont visité la trentaine de structures exposantes en vue d'affiner leur projet professionnel .