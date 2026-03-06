Ile Maurice: Les recettes du succès de Lorna Intrépide

Cette semaine, nous t'invitons à la rencontre de Lorna Intrépide, qui vient de réussir brillamment son Higher School Certificate (HSC). En effet, cette élève du Collège Universal, institution privée nichée à Rivière-du-Rempart, dans le nord de l'île, a été classée 13e dans la filière Arts. Comment fait-on pour se retrouver parmi les meilleurs ? À travers son interview, elle te fait découvrir son parcours, ses difficultés, ses méthodes de travail et ses ambitions.

Racontez-nous ce que vous avez ressenti en découvrant vos résultats en ligne ?

Avant tout, c'était un moment très intense. J'avais le coeur qui battait à cent à l'heure. Quand j'ai vu mes résultats, j'ai ressenti un mélange de soulagement, de fierté et surtout ce sentiment du devoir accompli après tant d'années d'efforts acharnés. Soulagement parce que toute la pression accumulée pendant des mois, pour ne pas dire des années, s'est dissipée d'un coup, et fierté car je savais que mes efforts avaient finalement porté leurs fruits malgré les hauts et les bas. J'ai immédiatement pensé à mes parents et à mes professeurs, qui m'ont été d'un grand soutien, sans relâche, durant toutes ces années.

Quels ont été les plus grands obstacles que vous avez rencontrés durant votre parcours et votre préparation au cours de ces deux dernières années ?

Le plus difficile, c'était la gestion du temps. Le HSC demande une préparation longue, minutieuse et surtout une bonne organisation. Entre les cours, les révisions, les devoirs et les activités extrascolaires, il fallait trouver un équilibre.

J'ai aussi dû apprendre à gérer le stress. Il y a des moments où j'ai douté de moi, où je me suis demandé si je serais à la hauteur des attentes de mes parents et de mes professeurs quand ils m'ont proposé d'entrer dans l'arène pour compete. Mais j'ai compris que le doute peut être transformé en motivation, à condition de faire preuve de rigueur, de résilience et surtout d'être bien encadrée. Sur ce point, je tiens à remercier sincèrement les enseignants du Collège Universal qui ont su me comprendre, m'encourager, être là même après les heures de cours via les réseaux sociaux. Je leur dis vraiment un grand merci car cette victoire est aussi la leur.

Comment vous êtes-vous organisée pour préparer vos examens ?

J'ai adopté une méthode très structurée. J'avais un plan de travail rigoureux avec des révisions quotidiennes, des plages horaires dédiées à chaque matière. Je préparais des fiches afin de retenir l'essentiel, et je m'entraînais régulièrement avec des questionnaires des années précédentes. Les enseignants ont pris la peine d'organiser un plan de travail adéquat et bien détaillé. Cela m'a permis de repérer mes points faibles et de les travailler.

J'ai aussi appris à appliquer diverses techniques : parfois je révisais seule, parfois en groupe avec des camarades. Les discussions entre nous étaient très enrichissantes. Pendant la période de révision, je préférais être au collège entourée de mes enseignants au lieu de me retrouver seule chez moi pour apprendre. Je dois aussi souligner que l'intelligence artificielle est un grand support pour mener à bien mon apprentissage. Le tout, c'est de savoir bien l'utiliser.

Quel a été l'apport de vos enseignants et des membres de votre famille ?

Ces personnes ont joué un rôle primordial dans ma réussite. Je sais que je l'ai mentionné déjà, mais je serai éternellement reconnaissante envers les enseignants du Collège Universal qui ont fait preuve de patience et de rigueur à mon égard. Ils savaient quand me pousser et quand me rassurer. Quant à ma famille, elle a été mon havre de paix et de réconfort. Mes parents et surtout ma soeur m'ont encouragée à chaque étape de ma réussite, même dans les moments de difficulté et de découragement.

Quels conseils donneriez-vous aux élèves qui passeront le HSC cette année ?

Je leur dirais trois choses : il faut bannir la procrastination, croire en soi et prendre soin de soi.

Maintenant que vous avez obtenu votre HSC, et que vous êtes classée 13e au niveau national dans la filière Arts, quels sont vos projets d'avenir ?

Je souhaite poursuivre mes études universitaires dans le domaine des arts et des humanités. J'ai toujours été passionnée par le droit ainsi que par la communication. Mais le choix n'est pas encore définitif car j'ai beaucoup d'options en tête. Je serai fixée dans quelques jours.

Le savais-tu ?

Le Collège Universal de Rivière-du-Rempart a été fondé en 1961 par feu Rohit Bolakee. L'institution privée célébrera cette année ses 65 années d'existence et tient à marquer ce jubilé de saphir avec une série d'événements majeurs dont une expo de sciences en partenariat avec le Rajiv Gandhi Science Centre, un concours culinaire avec l'institut Escoffier, entre autres manifestations culturelles dans la région de Rivière-du-Rempart.

Avec une population de près de 800 élèves et 120 membres du personnel ainsi qu'un taux de réussite de 75 % aux derniers examens du Higher School Certificate, le collège ne cesse de se positionner comme un «hub» de talents, ayant formé des centaines de hauts cadres qui sont au service de la nation depuis des générations. Le directeur du Collège Universal, Oudesh Bhowon, est fier de cet exploit et confiant que, comme Lorna, d'autres élèves vont briller aux épreuves dans les années à venir.