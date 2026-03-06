Ile Maurice: Une serveuse de 17 ans agressée, une policière mordue

Une soirée qui devait se dérouler normalement au centre commercial de Bagatelle a tourné à l'incident dans la nuit du mercredi 4 mars. Deux personnes ont été agressées lors d'un événement au Strike City, entraînant l'arrestation d'une jeune femme de 25 ans.

Selon les informations de la police de Moka, les faits se sont produits peu avant minuit. Une adolescente de 17 ans, qui travaille comme serveuse dans l'établissement, était en plein service lorsque la situation a dégénéré avec une cliente. D'après la déposition de la jeune employée, une discussion aurait éclaté entre elle et la cliente. Les raisons exactes de cette altercation ne sont pas encore clairement établies. Toutefois, la dispute aurait rapidement pris une tournure violente. La cliente, âgée de 25 ans et habitant Pailles, lui aurait porté un coup au niveau des lèvres ainsi qu'à la main droite.

Blessée, la jeune serveuse a exprimé le souhait d'être examinée par un médecin. Un formulaire 58 a été émis par la police afin qu'elle puisse se faire examiner. Sa belle-soeur, âgée de 20 ans et également employée dans le même établissement, était présente au moment des faits. D'autres employés pourraient également témoigner.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à la situation, la police a été appelée sur place. Peu avant minuit, une équipe de policiers de la station de Moka et des membres de l'Emergency Response Service se sont rendus au Strike City de Bagatelle pour intervenir. À leur arrivée, ils ont découvert la suspecte qui se trouvait encore sur les lieux. Selon le rapport de police, la jeune femme se montrait agitée et aurait adopté un comportement jugé irrespectueux envers les forces de l'ordre. Elle aurait également proféré des propos injurieux en public. Les policiers ont alors procédé à son arrestation pour rogue and vagabond.

Toutefois, l'intervention ne s'est pas déroulée sans difficulté. Alors qu'une policière tentait de la maîtriser, la suspecte l'aurait mordue au poignet gauche. La policière blessée a été conduite au New Moka Eye Hospital pour y recevoir des soins. Heureusement, sa blessure n'a pas été jugée grave, mais l'incident a nécessité une prise en charge médicale.

Les autorités ont indiqué que la suspecte dégageait une forte odeur d'alcool au moment de son arrestation. Après son interrogatoire, la jeune femme a été placée en détention au poste de police de Belle-Mare sur ordre du surintendant de police. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident survenu dans l'un des centres commerciaux les plus fréquentés du pays.