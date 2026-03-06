Afrique: L'Inde va de nouveau acheter du pétrole russe

6 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Le conflit, qui est entré ce vendredi dans son septième jour, a entraîné la fermeture de fait du détroit d'Ormuz, un passage maritime essentiel, privant ainsi le monde d'un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que la Russie a été et reste un fournisseur fiable de pétrole et de gaz, à la fois via les pipelines et sous forme liquéfiée. «Nous constatons une augmentation significative de la demande pour les ressources énergétiques russes en raison de la guerre en Iran», a-t-il dit. «Elle (la Russie) reste également en mesure de garantir la continuité de toutes les livraisons pour lesquelles des contrats ont été conclus.»

Dmitri Peskov a cependant refusé de divulguer les volumes potentiels de livraisons de pétrole russe à l'Inde à la suite de la dérogation accordée par Washington, laquelle est intervenue après des mois de pression américaine sur New Delhi pour qu'elle n'achète pas de pétrole russe.

