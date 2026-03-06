Congo-Kinshasa: Au moins un mort lors des affrontements entre creuseurs et forces de sécurité à Kakanda

Le calme est revenu vendredi 6 mars 2026 dans la cité de Kakanda, territoire de Lubudi après des affrontements qui ont opposé la veille les creuseurs artisanaux aux forces de sécurité. D'après des sources locales, le bilan fait état d'un mort et des dégâts matériels.

A l'origine de ces incidents, la mort d'un négociant de minerais abattu à bout portant par un militaire des FARDC à la suite d'une dispute. Informations confirmées par le délégué administratif de la cité de Kakanda.

Dans la matinée de ce jeudi, la famille du négociant qui a été abattu, accompagnée par les creuseurs ainsi que la communauté, est descendu au bureau administratif de la cité de Kakanda pour s'imprégner de la situation qui a causé la mort du négociant.

Sur place, la situation a dégénéré et des violents affrontements ont éclaté entre la population et les forces de sécurité. Aux jets de pierres des manifestants, les forces de sécurité ont répondu par des tirs à balles réelles, rapportent des sources à Kakanda.

Une jeune femme a été touchée par une balle perdue et elle en est morte, rapportent les mêmes sources.

Le délégué administratif de la cité de Kakanda, Guy Shawemwa, annonce que les manifestants ont pillé son bureau, celui de l'ANR, et d'autres services, la maison d'un opérateur économique. Ils ont aussi mis le feu à un camion.

Le coordonnateur provincial de l'ONG Action pour le développement Intégral et durable (ADID), Ben Kapajika, dans le Lualaba revient sur la mort du négociant dans la nuit de ce mercredi et qui a déclenché les manifestations :

« Le militaire demandait le perdium au convoi. Et les négociants, connaissant déjà que l'élément des FRDC n'était pas habilité à demander le péridium, c'est comme ça que leur dispute a tourné au vinaigre. (Le militaire a ouvert le feu et le monsieur s'y a succombé... »

Le délégué administratif de la cité de Kakanda annonce que le militaire qui a tiré sur le négociant est en cavale.