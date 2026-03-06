Congo-Kinshasa: Les nouveaux dirigeants de TRANSCO face aux défis de mobilité à Kinshasa

C'est dans un contexte urbain marqué par des embouteillages, carence de bus et la pression démographique qu'un nouveau leadership s'est installé à la tête la Société de transport au Congo (TRANSCO). Face à une demande croissante en transport public, notamment à Kinshasa, l'entreprise est appelée à renforcer sa capacité opérationnelle et à restaurer pleinement la confiance des usagers.

Plusieurs défis attendent Jérémie Kilubu Matondo, le nouveau directeur général de TRANSCO : Redynamiser l'administration centrale afin d'améliorer la coordination interne ; Renforcer le charroi automobile, élément clé pour accroître l'offre de transport ; Instaurer une gestion orthodoxe et transparente, gage de crédibilité ; Valoriser le capital humain, moteur essentiel de la performance ; Accélérer la numérisation et moderniser le système de transport en commun ; Améliorer l'image sociale de TRANSCO, en rapprochant l'entreprise des citoyens.

L'arrivée de Jérémie Kilubu Matondo aux commandes ouvre ainsi une nouvelle séquence pour cette société publique, avec l'ambition affirmée de conjuguer rigueur financière, modernisation structurelle et service public de qualité.

MM Jeremie Kilubu Matondo et Luthanges Kanto Luvuezo ont été nommés le 2 mars 2026, respectivement directeur général intérimaire et directeur général adjoint intérimaire de TRANSCO par un arrêté du ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, à la suite des allégations de mégestion, visant l'ancien comité de gestion.