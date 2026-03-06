Congo-Kinshasa: « Mois de la femme - Dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, prévenir aujourd'hui pour protéger sa vie et sa fertilité

Chaque année, des milliers de femmes sont touchées par le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Pourtant, détectés tôt, ces cancers peuvent être traités efficacement.

À l'occasion de la campagne gratuite de dépistage organisée chaque znnée chaque mois de Mars par la fondation , Docteur Antoine Modia, gynécologue, expert en fertilité et initiateur de la fondation des anges en parle avec Jocelyne Musau dans Okapi Service; pour comprendre pourquoi le dépistage peut sauver des vies et préserver l'avenir.