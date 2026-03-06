Nigeria: La cathédrale de Wukari gravement endommagée par un incendie causé par un court-circuit

6 Mars 2026
Fides News Agency (Vatican)

Abuja — L'incendie qui a gravement endommagé la cathédrale Sainte-Marie de Wukari le 4 mars dernier est accidentel. C'est ce qu'a déclaré le diocèse de Wukari dans un communiqué signé par le chancelier, le père Simon Akuraga.

Selon la reconstitution de l'accident par le diocèse, l'incendie s'est déclaré alors que les membres de la chorale de la cathédrale venaient de terminer leurs répétitions hebdomadaires et avaient quitté l'église, où seuls un prêtre et deux personnes en prière étaient restés. Soudain, le prêtre a senti une étincelle électrique provenant du plafond et, immédiatement après, les flammes ont éclaté. Malgré la fumée qui s'est rapidement propagée dans la pièce, le prêtre a réussi à prendre le Saint-Sacrement dans le tabernacle, puis s'est précipité dehors pour appeler à l'aide.

« Malheureusement, tous les efforts déployés par les paroissiens et les autres personnes venues aider à contenir l'incendie se sont avérés vains », indique le communiqué. « À l'exception du Saint-Sacrement, seuls quelques sièges de l'autel, quelques instruments de musique, quelques vêtements liturgiques et quelques objets liturgiques ont pu être récupérés ; tout le reste a été complètement détruit par l'incendie, ne laissant que les murs debout ».

« Nous apprécions sincèrement la rapidité de la réponse et le soutien de tous ceux qui ont apporté leur aide pendant l'urgence. Nous apprécions également tous ceux qui ont manifesté leur solidarité envers le diocèse par leurs prières et leurs mots d'encouragement », conclut la déclaration.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

Tagged:
Copyright © 2026 Fides News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.