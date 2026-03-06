Nigeria: La cathédrale de Wukari gravement endommagée par un incendie causé par un court-circuit

Abuja — L'incendie qui a gravement endommagé la cathédrale Sainte-Marie de Wukari le 4 mars dernier est accidentel. C'est ce qu'a déclaré le diocèse de Wukari dans un communiqué signé par le chancelier, le père Simon Akuraga.

Selon la reconstitution de l'accident par le diocèse, l'incendie s'est déclaré alors que les membres de la chorale de la cathédrale venaient de terminer leurs répétitions hebdomadaires et avaient quitté l'église, où seuls un prêtre et deux personnes en prière étaient restés. Soudain, le prêtre a senti une étincelle électrique provenant du plafond et, immédiatement après, les flammes ont éclaté. Malgré la fumée qui s'est rapidement propagée dans la pièce, le prêtre a réussi à prendre le Saint-Sacrement dans le tabernacle, puis s'est précipité dehors pour appeler à l'aide.

« Malheureusement, tous les efforts déployés par les paroissiens et les autres personnes venues aider à contenir l'incendie se sont avérés vains », indique le communiqué. « À l'exception du Saint-Sacrement, seuls quelques sièges de l'autel, quelques instruments de musique, quelques vêtements liturgiques et quelques objets liturgiques ont pu être récupérés ; tout le reste a été complètement détruit par l'incendie, ne laissant que les murs debout ».

« Nous apprécions sincèrement la rapidité de la réponse et le soutien de tous ceux qui ont apporté leur aide pendant l'urgence. Nous apprécions également tous ceux qui ont manifesté leur solidarité envers le diocèse par leurs prières et leurs mots d'encouragement », conclut la déclaration.

