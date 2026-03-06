Sénégal: Kaolack - Des associations villageoises d'épargne et de crédit au chevet des détenues et des enfants de la pouponnière Lamine Coulibaly

Kaolack — Des femmes membres d'Associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC), en partenariat avec le Programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant (PACOPE) de Kaolack (centre), ont remis, vendredi, des dons constitués de serviettes hygiéniques, de vêtements et produits alimentaires aux détenues de la Maison d'arrêt et aux enfants de la pouponnière Lamine Coulibaly.

"Chaque année, à l'approche de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, on accompagne des femmes qui sont dans les Associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC). Ces dernières ont pensé apporter leur soutien aux femmes détenues à la MAC de Kaolack et aux pensionnaires de la pouponnière de Bongré", a expliqué Saly Bodian, la coordonnatrice du Programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant (PACOPE), financé par SOS Luxembourg.

Membre du village d'enfants SOS Kaolack, le PACOPE intervient dans quatre quartiers de la capitale du Saloum, notamment Darou Salam Diamaguène, Diamaguène extension, Samba Moussa et Abattoirs Ndangane.

Selon Mme Bodian, ces femmes sociétaires des associations villageoises d'épargne et de crédit ont financé elles-mêmes l'achat de ces dons qu'elles ont voulus partager avec ces couches vulnérables de la société.

"Nous les avons accompagnées ainsi que l'ensemble des unités du village d'enfants SOS notamment le centre médical et l'école. L'objectif, c'est de montrer surtout aux femmes qui sont en détention à la MAC de Kaolack que leurs soeurs qui sont dehors pensent à elles et qu'elles font partie de la célébration de la journée internationale dédiée à toutes les femmes du monde", a-t-elle soutenu.

Porte-parole des femmes des AVEC, Fatou Touré du quartier Samba Moussa, a expliqué que ses camarades ont voulu montrer leur solidarité à ces détenues et aux enfants de la pouponnière Lamine Coulibaly.

"Nous pensons que ces femmes et ces enfants doivent être soutenus. Et nous apportons également notre soutien aux familles vulnérables qui sont dans nos quartiers, en prenant en charge la scolarité des enfants. Nous finançons aussi la formation de certains d'entre eux, parce que c'est une façon de lutter contre l'errance des jeunes", a-t-elle affirmé.

D'après Fatou Touré, le PACOPE est venu pour "combattre la pauvreté et promouvoir l'autonomisation des femmes" à travers des actions concrètes.

"Nous avons jugé plus utile de faire preuve de solidarité envers les personnes démunies que d'organiser des activités pour célébrer la journée internationale des droits des femmes", a-t-elle fait valoir.