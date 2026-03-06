Sénégal: Dagana - Don de 4 000 kits alimentaires aux habitants des village de Mbane

Mbane — La société agro-industrielle Swami Agri a procédé, vendredi à la distribution de 4 000 kits alimentaires d'une valeur estimée à plus de 100 millions de francs CFA à des habitants de 37 villages de Mbane, une commune de département de Dagana (nord), dans le cadre du Ramadan, a constaté l'APS.

"Cette initiative sociale s'inscrit dans le cadre des actions de solidarité menées par l'entreprise en faveur des communautés rurales de la zone", a indiqué Souleymane Ndoye, le président du conseil d'administration de l'entreprise.

Cette action a été menée dans le cadre d'une cérémonie organisée en présence des chefs de village, du sous-préfet de Mbane et de l'adjoint du préfet de Dagana.

M. Ndoye a rappelé que cette opération "vise à accompagner les populations durant le mois de ramadan", une période marquée par l'entraide et le partage.

Il a souligné que cette distribution est devenue une tradition pour l'entreprise qui entend ainsi renforcer sa proximité avec les communautés locales.

Selon lui, au-delà de ses activités agricoles, Swami Agri accorde une importance particulière à la Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), à travers des actions destinées à soutenir les populations vivant dans les zones d'intervention de l'entreprise.

"C'est une initiative très louable, qui illustre l'engagement de l'entreprise en faveur du développement social. La distribution de ces kits alimentaires constitue un appui significatif aux populations rurales. Elle contribue à renforcer la solidarité pendant le mois de Ramadan", a soutenu Landing Diatta, l'adjoint du préfet de Dagana.

Il a également souligné que l'action de Swami Agri dépasse le seul cadre agricole, rappelant son implication dans plusieurs domaines sociaux, notamment la santé, le sport et l'accompagnement des communautés rurales.

Pour M. Diatta, ce type d'initiative contribue à soutenir les politiques publiques de l'État visant à réduire les inégalités entre les zones rurales et urbaines et à améliorer les conditions de vie des populations.

L'adjoint du préfet de Dagana n'a pas manqué d'encourager l'entreprise à poursuivre ses actions en faveur des communautés locales.

"Nous pensons que la collaboration entre le secteur privé, les autorités administratives et les populations constitue un levier important pour le développement territorial", a-t-il signalé.