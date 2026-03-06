Congo-Kinshasa: L'Américain James Swan, nouveau patron de la MONUSCO

Dakar — Le chef de l'ONU, António Guterres, a nommé vendredi le diplomate américain, James Swan, à la tête de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), a-t-on appris de source onusienne.

"Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé aujourd'hui (vendredi) la nomination de M. James Swan des États-Unis d'Amérique en tant que Représentant spécial pour la Mission des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo", lit-on sur le site officiel de la MONUSCO.

Présenté comme un diplomate expérimenté avec une longue carrière dans des pays africains confrontés à des transitions politiques et sécuritaires complexes, M. Swan succède à la Guinéenne, Bintou Keita.

Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la MONUSCO, occupait depuis mars 2025 les fonctions de représentant du secrétaire général de l'ONU pour la Somalie et de chef de la Mission d'assistance transitoire des Nations unies en Somalie (UNTMIS).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il occupait auparavant ce poste en tant qu'intérimaire de mai 2024 jusqu'en mars 2025.

L'ancien représentant spécial et chef de la Mission des Nations Unies en Somalie (UNSOM) entre 2019 à 2022 évolue depuis 32 ans dans l'administration américaine, occupant de multiples fonctions liées à la RDC.

M. Swan a notamment été ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en RDC entre 2013 et 2016. Il a été entre 2001 et 2004 chef adjoint de mission et officier de bureau (1996-1998) au sein de la représentation diplomatique américaine à Kinshasa.