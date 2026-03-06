Sénégal: Saint-Louis - Le rôle des femmes en situation de handicap dans la lutte contre les VBG au menu d'un panel

6 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le rôle des femmes en situation de handicap dans la lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG) a été abordé, vendredi, lors d'un panel organisé par la section féminine de l'Association des handicapés moteurs de Saint-Louis, en prélude de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.

La rencontre était axée sur le thème: "De victimes à actrices de changement : le rôle des femmes en situation de handicap face aux Violences basées sur le genre (VBG)".

"La Journée internationale des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, revêt une signification particulière et profonde. Elle est un moment dédié à la reconnaissance des luttes passées, à la célébration des avancées réalisées en matière de droits des femmes, et, plus crucialement encore, à la réaffirmation de l'engagement mondial en faveur de l'égalité des genres", a déclaré Soda Bâ Diouf, secrétaire administrative de la Fédération des associations féminines du Sénégal (FAFS).

Mme Diouf s'entretenait avec des journalistes en marge de ce panel qui s'est tenu au Centre de promotion et de réinsertion sociale de Saint-Louis (CPRS).

"Nous choisissons de concentrer cette journée sur une dimension essentielle et souvent marginalisée de cette lutte : le rôle des femmes en situation de handicap, non pas comme de simples victimes, mais comme des actrices de changement résilientes et puissantes face aux Violences basées sur le genre (VBG)", a-t-elle notamment expliqué.

Elle a ajouté que cette célébration est une occasion d'amplifier leurs voix, de valoriser leurs contributions et de consolider leur place indispensable au sein du tissu social, économique et culturel.

Trésorière de la section féminine de l'Association des handicapés moteurs de Saint-Louis, Coumba Boye a souligné les avancées enregistrées par l'association depuis sa mise en place.

Elle a lancé un plaidoyer à l'endroit des autorités pour qu'un centre dédié aux personnes en situation de handicap soit construit et mis à leur disposition.

