Sénégal: À Ziguinchor, la Première dame Absa Faye soutient l'autonomisation des femmes en situation de handicap

Ziguinchor — la Première dame, Absa Faye, a procédé à une remise d'équipements destinés aux femmes en situation de handicap, vendredi, à Ziguinchor, afin de contribuer à leur autonomisation et de faciliter leur mobilité.

La remise de ce don, à la veille de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, s'inscrit dans une démarche de solidarité et d'inclusion portée par les autorités sénégalaises, notamment par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants d'organisations de personnes en situation de handicap et de bénéficiaires venus de plusieurs localités de la région de Ziguinchor.

"J'ai rencontré des femmes courageuses, solidaires et résolument engagées les unes auprès des autres. Des femmes qui transforment chaque jour les défis en force et l'adversité en détermination", a déclaré la Première dame lors de la cérémonie.

Elle a souligné que le handicap ne constitue pas un frein à la dignité, à l'ambition ni à la contribution des femmes au développement de la société.

La remise de ce matériel - composé notamment de fauteuils roulants, de cannes blanches, de béquilles et de crèmes solaires - se veut "un geste concret" de solidarité pour accompagner les activités des femmes handicapées et améliorer leur quotidien.

"Ce geste est modeste au regard des défis auxquels vous faites face, mais il traduit mon engagement pour une société qui accorde aux plus vulnérables l'attention, le respect et les moyens nécessaires pour participer pleinement à la vie de notre nation", a-t-elle affirmé.

La Première dame a également rappelé que la vision des autorités nationales visant à bâtir un Sénégal plus inclusif, où chaque citoyen, y compris les personnes en situation de handicap, peut prendre part à la vie économique, sociale et culturelle du pays.

La présidente nationale du comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes en situation de handicap, Issa Gaye Barry, a salué cette initiative qu'elle considère comme un soutien important pour les bénéficiaires.

"Nous sommes très satisfaites. Ces équipements arrivent à un moment opportun pour les femmes qui rencontrent beaucoup de difficultés de déplacement dans leurs activités quotidiennes", a-t-elle déclaré.

Elle a indiqué que de nombreuses femmes en situation de handicap exercent des activités dans les secteurs formel et informel, pour subvenir à leurs besoins, malgré les contraintes liées à la mobilité.

Le secrétaire général de l'Union régionale des organisations de personnes en situation de handicap de Ziguinchor, Yaya Konté, a pour sa part souligné l'importance de ces équipements pour les bénéficiaires.

Selon lui, la prévalence du handicap est de à 9,7 % dans la région de Ziguinchor, contre environ 7 % au niveau national.

"Les malvoyants et les personnes handicapées motrices font partie des catégories les plus touchées. Les fauteuils roulants et les cannes blanches permettront d'améliorer leur mobilité, que ce soit dans les activités génératrices de revenus ou dans la vie familiale", a-t-il expliqué.

La présidente des femmes en situation de handicap de la région de Ziguinchor, Ndèye Khoudia Badiane, a insisté sur l'importance de la mobilité pour la réussite de l'éducation inclusive, estimant que les jeunes filles handicapées doivent disposer de moyens de déplacement adéquats pour accéder à l'école.