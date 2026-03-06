Sénégal: Canal+ va diffuser en direct le combat Modou Lô-Sa Thiès

Dakar — La chaîne cryptée française Canal + va diffuser le choc entre le roi des arènes Modou Lô et Sa Thiès prévu, le dimanche 5 avril, à l'Arène nationale, a appris l'APS.

Le directeur d'Al Bourakh Productions, Baye Ndiaye, et la directrice générale de Canal + Sénégal, Fatou Sow Ba, ont signé, vendredi, le contrat de partenariat pour la diffusion de ce "combat royal" en clair et en direct sur Canal +Sport 1.

Accompagné de son frère Balla Gaye 2, Sa Thiès a assisté à la signature du partenariat entre Al Bourakh et Canal +.

Modou Lo a lui suivi la cérémonie depuis le siège de Canal+, à Paris, où il se trouve pour les besoins de sa préparation.

La directrice de Canal+ Sénégal, a mis en exergue la place qu'occupe la lutte "dans le coeur de tous les Sénégalais". "Dans chaque foyer, il y a des supporters qui suivent avec attention des lutteurs. Donc c'était le bon moment pour nous lancer dans le Lamb afin de participer à sa vulgarisation, car Canal + est suivi à travers toute l'Afrique", a expliqué Mme Ba.

De son côté, le promoteur et responsable d'Al Bourakh Productions entend relever le défi pour hisser la lutte sur la scène internationale.

Entré dans l'arène en 2006, Modou Lo, tête de file de l'écurie Rock Energie, est roi des arènes en 2019. Il est crédité de 23 victoires, 3 défaites et 1 nul en 27 combats.

Fils de l'ancien champion de lutte dans les années 1970 et jeune frère du lutteur Balla Gaye 2, Sa Thiès compte 16 victoires et trois défaites en 19 combats.