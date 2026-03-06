Libye: Meurtre de Saïf al-Islam Kadhafi - La justice libyenne ordonne l'arrestation de trois suspects (médias)

6 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministère public libyen a déclaré avoir identifié et ordonné l'arrestation de trois personnes impliquées dans l'assassinat, le 3 février dernier, de Saïf al-Islam, le fils de l'ancien guide libyen, Mouammar Kadhafi, a-t-on appris de sources médiatiques.

Le parquet libyen qui n'avance pas de détails sur l'identité et la nationalité des trois suspects présumés assure notamment avoir identifié leur lieu de rencontre, l'heure à laquelle ils sont rendus sur les lieux du crime, a par exemple fait savoir le site d'information de Radio France internationale (RFI).

Selon la justice libyenne, l'enquête a également permis d'en savoir davantage sur les auteurs présumés du meurtre de Saïf al-Islam Khadafi.

"Les investigations ont confirmé que les auteurs du meurtre avaient surveillé les faits et gestes de Saïf al-Islam Kadhafi, escaladé un mur de la maison où il se trouvait puis l'avaient encerclé avant de pointer leurs mitraillettes sur lui et le tuer par 18 balles dont une dans la tête", a indiqué le parquet libyen dans un communiqué relayé par les médias.

