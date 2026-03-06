Tunisie: Médina de Tunis - Journée de sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein

L'association FACE Tunisie (Fondation Agir Contre l'Exclusion) a organisé ce jeudi, au coeur de la Médina de Tunis, une journée de sensibilisation et d'information sur le dépistage précoce du cancer du sein chez la femme.

D'après un communiqué de la fondation, cet événement s'est tenu en partenariat avec l'Office National de la Famille et de la Population (ONFP) ainsi que la Délégation Régionale des Affaires de la Femme et de la Famille de Tunis (antenne de Bardo).

Organisée à l'occasion de la Journée Internationale des Femmes célébrée le 8 mars de chaque année, cette initiative vise à renforcer la culture sanitaire chez les femmes. L'accent a été mis sur l'importance vitale de la prévention et du diagnostic précoce du cancer du sein, l'une des pathologies les plus répandues. Les intervenants ont souligné qu'un dépistage rapide augmente considérablement les chances de guérison et réduit les complications.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le programme de cette journée a proposé des interventions médicales sur les facteurs de risque et les méthodes de prévention, tout en expliquant l'importance du suivi régulier. Des sessions d'orientation sanitaire et de conseils personnalisés ont également été organisées pour les participantes, favorisant ainsi les échanges et le partage d'expériences avec des spécialistes des domaines médical et social.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints des partenaires pour promouvoir la santé préventive et garantir l'accès des femmes aux informations et services de santé essentiels, contribuant ainsi à l'amélioration de leur qualité de vie et de leur bien-être au sein de la société.