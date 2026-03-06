Tunisie: Kairouan - Le ministre des Affaires religieuses commémore la bataille de Badr à la Grande Mosquée

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a présidé ce vendredi soir, au sein de la mosquée Okba Ibn Nafaa à Kairouan, une cérémonie religieuse à l'occasion de la commémoration de la Grande Bataille de Badr. Cet événement, célébré chaque année le 17 du mois de Ramadan, marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Islam.

Une conférence sur les enseignements du Jour du Discernement

Le programme comprenait une conférence intitulée « L'inspiration de la mémoire et ses significations », donnée par le second Imam prédicateur de la mosquée, Cheikh Monther Alani. Ce dernier a analysé les leçons tirées de cette bataille, également appelée Jour du Discernement (Yawm al-Furqan).

Le conférencier a insisté sur l'importance historique de cet affrontement, le premier entre les musulmans et les polythéistes. Il a rappelé que Dieu a accordé la victoire à ce petit nombre qui, à l'origine, n'était pas sorti pour combattre mais pour intercepter une caravane de Quraych afin de récupérer les biens spoliés aux musulmans à La Mecque.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ajouté que cette bataille, bien qu'imprévue pour les musulmans, fut une leçon divine prouvant que le groupe qui se tient du côté de la vérité et de la sincérité, même s'il est peu nombreux, reçoit le soutien et la victoire de Dieu.

Les deux piliers de la victoire

Cheikh Alani a appelé à s'inspirer de cet anniversaire, soulignant que le secret de la réussite résidait dans deux points clés. Le premier concerne l'éducation de l'individu, le Prophète ayant veillé à former des hommes intègres, privilégiant leur foi et leurs principes avant tout. Le second repose sur l'unité, l'enseignement de l'union autour d'une parole commune, car le rassemblement est la source de la force des musulmans.

L'Imam a également souligné la dimension finaliste (Maqasidi) de la bataille, liant les valeurs de solidarité aux besoins actuels des musulmans face à leur faiblesse et leur dispersion contemporaines.

Une ambiance spirituelle et un hommage posthume

La cérémonie, à laquelle participaient des cadres régionaux et religieux ainsi que de nombreux fidèles, a été rythmée par des récitations coraniques et des chants liturgiques (Madaih) dans une atmosphère de haute spiritualité.

En marge de l'événement, le ministre a rendu hommage à la famille de Hammadi Bousrih, le plus ancien prédicateur du gouvernorat de Kairouan, décédé en 2008. Ce geste s'inscrit dans la tradition du ministère des Affaires religieuses de valoriser ses cadres à l'occasion des grandes fêtes religieuses.