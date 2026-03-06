Tunisie: Kairouan - Le ministre des Affaires religieuses commémore la bataille de Badr à la Grande Mosquée

6 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a présidé ce vendredi soir, au sein de la mosquée Okba Ibn Nafaa à Kairouan, une cérémonie religieuse à l'occasion de la commémoration de la Grande Bataille de Badr. Cet événement, célébré chaque année le 17 du mois de Ramadan, marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Islam.

Une conférence sur les enseignements du Jour du Discernement

Le programme comprenait une conférence intitulée « L'inspiration de la mémoire et ses significations », donnée par le second Imam prédicateur de la mosquée, Cheikh Monther Alani. Ce dernier a analysé les leçons tirées de cette bataille, également appelée Jour du Discernement (Yawm al-Furqan).

Le conférencier a insisté sur l'importance historique de cet affrontement, le premier entre les musulmans et les polythéistes. Il a rappelé que Dieu a accordé la victoire à ce petit nombre qui, à l'origine, n'était pas sorti pour combattre mais pour intercepter une caravane de Quraych afin de récupérer les biens spoliés aux musulmans à La Mecque.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ajouté que cette bataille, bien qu'imprévue pour les musulmans, fut une leçon divine prouvant que le groupe qui se tient du côté de la vérité et de la sincérité, même s'il est peu nombreux, reçoit le soutien et la victoire de Dieu.

Les deux piliers de la victoire

Cheikh Alani a appelé à s'inspirer de cet anniversaire, soulignant que le secret de la réussite résidait dans deux points clés. Le premier concerne l'éducation de l'individu, le Prophète ayant veillé à former des hommes intègres, privilégiant leur foi et leurs principes avant tout. Le second repose sur l'unité, l'enseignement de l'union autour d'une parole commune, car le rassemblement est la source de la force des musulmans.

L'Imam a également souligné la dimension finaliste (Maqasidi) de la bataille, liant les valeurs de solidarité aux besoins actuels des musulmans face à leur faiblesse et leur dispersion contemporaines.

Une ambiance spirituelle et un hommage posthume

La cérémonie, à laquelle participaient des cadres régionaux et religieux ainsi que de nombreux fidèles, a été rythmée par des récitations coraniques et des chants liturgiques (Madaih) dans une atmosphère de haute spiritualité.

En marge de l'événement, le ministre a rendu hommage à la famille de Hammadi Bousrih, le plus ancien prédicateur du gouvernorat de Kairouan, décédé en 2008. Ce geste s'inscrit dans la tradition du ministère des Affaires religieuses de valoriser ses cadres à l'occasion des grandes fêtes religieuses.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.