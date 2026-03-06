Tunisie: Cancer de la prostate - Une avancée majeure à l'Institut Salah Azaiz avec la PET-PSMA

6 Mars 2026
La Presse (Tunis)

L'Institut Salah Azaiz marque une avancée majeure dans le traitement du cancer de la prostate en Tunisie avec le lancement de la technique avancée d'imagerie médicale PET-PSMA, utilisant le traceur radioactif 18F-PSMA.

Selon un communiqué redu public vendredi soir par le ministère de la Santé, cette innovation permet une détection beaucoup plus précise des cellules cancéreuses, même lorsqu'elles sont très petites ou difficiles à identifier avec les examens classiques.

Selon les médecins de l'institut, cette technologie offre plusieurs avantages dont la détection précoce des récidives après traitement, l'évaluation précise de l'étendue de la propagation du cancer et la sélection du traitement le plus adapté pour chaque patient.

L'adoption de la PET-PSMA place l'Institut Salah Azaiz parmi les centres médicaux de pointe utilisant les dernières avancées de la médecine nucléaire au niveau mondial. Cette initiative renforce ainsi les capacités du système de santé tunisien en matière de diagnostic et de suivi des cancers.

"Le ministère de la Santé continue de soutenir le développement et l'introduction de technologies médicales modernes pour garantir des diagnostics plus précis et des traitements plus efficaces pour les patients tunisiens", ajoute la même source.

