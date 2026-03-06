Tunisie: La Cité des Sciences de Tunis annonce le premier jour de l'Aïd al-Fitr

Selon les calculs astronomiques, le premier jour de l'Aïd al-Fitr 1447 sera le vendredi 20 mars 2026, a annoncé Sarra Snoussi, cheffe du service Espace et Univers à la Cité des Sciences de Tunis. Cette estimation se base sur les données scientifiques concernant l'apparition du croissant lunaire du mois de Chawwal.

Lors de son intervention ce vendredi sur Express Fm, Sarra Snoussi a expliqué que la détermination astronomique du début des mois lunaires repose sur la conjonction centrale, moment où la Lune se situe entre la Terre et le Soleil au cours de sa rotation.

Selon ses calculs, cette conjonction aura lieu le jeudi 19 mars à 2h23 du matin, heure de Tunis, correspondant à la naissance astronomique de la Lune. Le jeudi 19 mars correspondra au 29 Ramadan 1447, jour où l'observation du croissant lunaire de Chawwal se fera après le coucher du soleil, prévu à 18h31.

Concernant les conditions d'observation, la Lune sera à une hauteur d'environ 8 degrés au-dessus de l'horizon et disparaîtra 43 minutes après le coucher du soleil, offrant une durée suffisante pour sa visibilité. Son âge à ce moment sera d'environ 16 heures et 8 minutes depuis la conjonction, ce qui permet son observation avec un télescope, et potentiellement à l'oeil nu.

Sarra Snoussi a toutefois rappelé que ces indications restent des prévisions astronomiques, et que l'autorité officielle pour annoncer le début des mois lunaires et des fêtes religieuses reste le Diwan de la Fatwa de la République tunisienne.

Ainsi, sur la base de ces calculs, le vendredi 20 mars 2026 devrait marquer le premier jour de l'Aïd al-Fitr pour la Tunisie.