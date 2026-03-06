Tunisie: Enquête judiciaire ouverte sur la Flottille Soumoud pour soupçons de fraude et de blanchiment

6 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le parquet près du pôle judiciaire économique et financier, en collaboration avec la Brigade nationale de recherche sur les crimes financiers complexes de la Garde nationale, a autorisé l'ouverture d'une enquête judiciaire portant sur des flux financiers suspectés d'avoir été collectés par la branche tunisienne de la Flottille Soumoud.

L'objectif de l'enquête est de vérifier la légalité de la provenance de ces fonds ainsi que leur utilisation éventuelle à des fins personnelles ou suspectes, dans le cadre de suspicions de fraude et de blanchiment d'argent, a indiqué une source judiciaire à l'Agence TAP.

Le parquet a mandaté la brigade compétente pour entreprendre toutes les investigations et expertises nécessaires afin d'éclaircir cette affaire.

Selon un communiqué publié par la Flottille Soumoud - Tunisie sur sa page officielle Facebook, plusieurs membres de l'organe dirigeant ont été arrêtés, dont Wael Nawar, Jawaher Channa et Nabil Channoufi.

La branche tunisienne de la Flottille Soumoud avait collecté des dons pour organiser une flottille maritime vers Gaza, dans les territoires palestiniens occupés, au milieu de l'année dernière. L'enquête vise à déterminer si ces fonds ont été utilisés conformément aux objectifs annoncés ou à des fins personnelles ou illicites.

