Tunisie: Tourisme durable - WildyNess décroche la distinction internationale

6 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

C'est depuis la capitale allemande que la nouvelle est tombée. Au terme du Salon ITB Berlin, rendez-vous annuel de l'industrie touristique mondiale, le To Do Award 2026 a été attribué à WildyNess.

Ce prix, qui récompense chaque année une initiative exemplaire en matière de tourisme socialement responsable, a été remis à la jeune entreprise tunisienne, dont la distinction a été relayée par l'ambassade d'Allemagne à Tunis.

Derrière cette reconnaissance internationale, deux parcours atypiques. Achraf Aouadi et Rim Bourguiba, cofondateurs de WildyNess en 2021, ont tous deux quitté des carrières d'ingénieurs en informatique outre-Rhin pour se consacrer à une autre vision du voyage. Leur entreprise propose des séjours sortant des sentiers battus, en Tunisie comme au-delà de ses frontières, en plaçant la durabilité au coeur de chaque expérience.

La trajectoire de WildyNess s'inscrit également dans un cadre de coopération : la GIZ Tunisie, bras opérationnel de la coopération internationale allemande, figure parmi les acteurs qui soutiennent son essor aux côtés de plusieurs autres partenaires.

