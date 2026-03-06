Tunisie: Emirates reprend progressivement ses opérations et vise un retour complet dans les prochains jours

La compagnie aérienne Emirates a annoncé la reprise progressive de ses opérations après les perturbations aériennes qui ont récemment touché la région, tout en affirmant son objectif de rétablir pleinement son réseau de vols dans les prochains jours, sous réserve de l'évolution de la situation de l'espace aérien.

Dans un communiqué, la compagnie basée à Dubai a indiqué qu'elle exploite actuellement un programme de vols limité, à la suite de la réouverture partielle de certains espaces aériens régionaux. Les équipes opérationnelles travaillent activement à la normalisation complète des services tout en respectant les exigences de sécurité et les contraintes opérationnelles.

"À la suite de la réouverture partielle de certains espaces aériens dans la région, Emirates exploite actuellement un programme de vols limité tout en poursuivant ses efforts pour rétablir pleinement ses opérations", a déclaré un porte-parole de la compagnie. Selon lui, un retour complet à la normale pourrait intervenir dans les prochains jours, à condition que la situation de l'espace aérien se stabilise et que toutes les exigences opérationnelles soient remplies. La sécurité des passagers et des équipages demeure la priorité absolue du transporteur, a-t-il insisté.

Malgré ces perturbations, la compagnie a déjà réussi à rétablir une partie importante de ses opérations. Emirates indique avoir transporté près de 30 000 passagers au départ de Dubai lors de la seule journée de jeudi, signe d'une reprise rapide du trafic aérien.

Dans les prochains jours, le transporteur prévoit d'accélérer le rythme de ses opérations. D'ici le 7 mars, la compagnie ambitionne d'exploiter 106 vols quotidiens aller-retour vers 83 destinations, soit environ 60 % de son réseau mondial.

Pour accompagner cette reprise, Emirates renforce également sa présence sur plusieurs marchés stratégiques. Au United Kingdom, la compagnie prévoit d'opérer 11 vols quotidiens répartis sur cinq aéroports, afin de maintenir une connectivité soutenue avec ses principaux hubs européens.

Les liaisons vers l'India seront également renforcées, avec 22 vols quotidiens programmés pour desservir l'ensemble des neuf destinations exploitées par la compagnie dans ce pays, l'un de ses marchés les plus importants.

Par ailleurs, Emirates poursuit l'exploitation de ses vols vers sept destinations aux United States, afin de garantir la continuité des liaisons transcontinentales et de limiter l'impact des perturbations sur les voyageurs internationaux.

Face à la forte demande attendue dans les prochains jours, la compagnie a précisé que la priorité de réservation sera accordée aux passagers disposant de billets affectés par les annulations récentes. Cette mesure vise à faciliter la reprogrammation des voyages et à réduire les désagréments subis par les clients.

Emirates appelle également les voyageurs à se rendre à l'aéroport uniquement s'ils disposent d'une réservation confirmée, tout en les invitant à suivre régulièrement les mises à jour publiées sur son site officiel et ses comptes sur les réseaux sociaux afin de rester informés de l'évolution de la situation.

La reprise progressive annoncée par Emirates illustre plus largement les efforts du secteur aérien pour rétablir la connectivité internationale après les perturbations récentes ayant affecté plusieurs espaces aériens de la région. Si les conditions restent favorables, la compagnie pourrait retrouver dans les prochains jours un niveau d'activité proche de la normale, marquant une étape importante dans la stabilisation du trafic aérien régional.