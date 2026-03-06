Tunisie: Pari présidentiel gagnant - Le peuple et les jeunes au coeur d'un projet prometteur pour le pays

Bien avant son accession à la magistrature suprême, le Président Kaïs Saïed est détenteur d'un véritable projet pour mettre le pays sur les rails du développement basé sur un esprit d'équité et de justice sociale profitant à toutes les catégories du peuple à travers toutes les régions.

La Presse -- En effet, le Président de la République a, tout de suite, placé la jeunesse au coeur de l'oeuvre de redressement du pays, une jeunesse capable et avide de prendre le flambeau dans le sens où elle représente la principale force de refondation de l'Etat et une garantie confirmée en vue d'une économie retrouvée et fondée sur le respect des institutions et de la souveraineté nationale.

Et ce n'est point symbolique dans la mesure où le Chef de l'Etat est foncièrement convaincu qu'en confiant un rôle central aux jeunes, leaders et acteurs de demain, la Tunisie se fera avec ses jeunes, et non sous l'influence d'intérêts extérieurs ou de pratiques anciennes.

En plus concret, la jeunesse reste au centre du chantier de reconstruction nationale, à travers des programmes d'insertion professionnelle, de participation citoyenne et d'engagement dans les institutions et projets publics.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Rappelons que Kaïs Saïed a été consacré, en 2019, à la Présidence de la République grâce au vote, voire à un véritable plébiscite de la part des jeunes qui lui ont accordé un raz-de-marée en 2024 avec un taux de 90%, ce qui lui confère une vraie mission de répondre positivement aux revendications et aux aspirations du peuple qui lui a fait et confirmé sa confiance sans limites.

En même temps, le Président de la République estime que la finalité de son projet demeure la concrétisation d'un programme réaliste en faveur du peuple, ce qui s'est traduit au niveau institutionnel avec l'adoption de la Constitution de 2022, axée, essentiellement, sur la souveraineté populaire, et l'installation du Conseil national des régions et des districts, pierre angulaire du nouveau modèle de développement territorial.

En effet, le Chef de l'Etat ne cesse d'insister sur la nécessité de mettre en place un Etat social chargé de trouver des solutions initiées par le peuple tout en mettant en exergue le rôle et la capacité de la jeunesse, animée par un esprit de patriotisme et de dévouement, à assumer des responsabilités, à remplacer ceux qui freinent le bon fonctionnement des institutions de l'État. «C'est avec les bras et les esprits des patriotes libres que se construisent l'histoire, les grandes épopées et les gloires», a-t-il martelé.

Tout le monde se rappelle la mémorable rencontre accordée aux deux jeunes suite aux difficultés enregistrées dans la délégation de Mezzouna et au cours de laquelle il a réitéré que le pays mène, désormais, une guerre de libération nationale sur plusieurs fronts et dans toutes les régions, afin de reconstruire les services publics de base.

Et d'ajouter que ses visites sur le terrain ne sont pas une finalité, mais une manière de prendre connaissance des difficultés rencontrées et vécues par les citoyens avant de prendre des mesures concrètes et immédiates répondant aux attentes des citoyens.

Le Président Saïed a, effectivement, annoncé, suite à cet échange avec les deux jeunes, une série de mesures en faveur de Mezzouna et de Bizerte, ce qui est le but de ces rencontres, à savoir l'aboutissement à des résultats et des décisions concrètes concernant l'emploi des chômeurs, le développement régional, ainsi que la relance de projets à l'arrêt,.

Le Président de la République a ainsi toujours prouvé qu'il reste à l'écoute du peuple et des jeunes générations, où qu'ils se trouvent, sans exclusion, ni discrimination.