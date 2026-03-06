Tunisie: Pourquoi - La contrebande...

La contrebande a toujours existé, mais, dans le temps, elle était limitée à quelques menus produits acquis par les populations frontalières pour lesquelles il n'y a pas de frontières.

Or, les choses ont évolué et actuellement cela est devenu une opération plus que lucrative, mais une source d'enrichissement pour les barons, comme d'habitude (étant donné que ceux qui sont sur le terrain ne sont que des «smigards»).

Quant aux produits «importés», cela va de quelques denrées alimentaires jusqu'aux armes et -- évidemment -- la drogue.

Et plus il y a de prises par la douane, plus les trafiquants se déchaînent et inventent de nouveaux stratagèmes. C'est donc un combat qui ne s'arrête jamais...