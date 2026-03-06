Tunisie: Pourquoi - La contrebande...

6 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

La contrebande a toujours existé, mais, dans le temps, elle était limitée à quelques menus produits acquis par les populations frontalières pour lesquelles il n'y a pas de frontières.

Or, les choses ont évolué et actuellement cela est devenu une opération plus que lucrative, mais une source d'enrichissement pour les barons, comme d'habitude (étant donné que ceux qui sont sur le terrain ne sont que des «smigards»).

Quant aux produits «importés», cela va de quelques denrées alimentaires jusqu'aux armes et -- évidemment -- la drogue.

Et plus il y a de prises par la douane, plus les trafiquants se déchaînent et inventent de nouveaux stratagèmes. C'est donc un combat qui ne s'arrête jamais...

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.