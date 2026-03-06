Tunisie: La FIFA suspend officiellement Youcef Belaïli pour un an

L'avocat Ali Abbas a révélé, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM ce vendredi 6 mars 2026, que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a officiellement prononcé une décision de suspension de toute activité sportive à l'encontre du joueur Youcef Belaïli pour une durée d'un an.

Recours et motivation de la décision

Lors de son intervention dans l'émission Recap Sport ce vendredi, Me Ali Abbas a précisé que la décision de la FIFA est désormais officielle. Il a ajouté que le comité de défense attend de recevoir les attendus du verdict (les motifs détaillés) avant d'entamer une procédure de recours, soulignant que l'appel reste une option envisageable.

Une affaire de falsification de documents

L'avocat a confirmé que l'affaire porte sur des documents que le club français de l'AC Ajaccio a signalés comme étant falsifiés. Il a rappelé que la FIFA fait preuve d'une tolérance zéro face aux cas de fraude et de falsification, précisant que les sanctions prévues pour ce type d'infraction varient généralement entre six matchs de suspension et un an d'interdiction totale d'activité.