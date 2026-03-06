Tunisie: 3e édition de Mahfel Room - Quand le patrimoine devient expérience sensorielle

Une exposition d'installations immersives sera accessible, tout au long de l'événement, en entrée libre.

Les espaces de la Médersa seront transformés en un parcours sensoriel permanent où images, sons et jeux de lumière redonneront vie à la mémoire du lieu et inviteront les visiteurs à en redécouvrir l'histoire.

Du 6 au 13 mars 2026, la Médersa Bachia, nichée au coeur de la Médina de Tunis, accueille la 3e édition de Mahfel Room, un projet culturel dédié à la célébration du patrimoine tunisien et méditerranéen à travers des créations inédites investissant des monuments historiques.

Après deux éditions saluées en mars et juillet 2025, l'événement, porté par Mushmoom Production, poursuit son exploration des croisements esthétiques en proposant une fusion entre musique soufie, chant lyrique et électro expérimental.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le tout dans un dialogue sensible entre tradition et modernité, déployé cette année dans un monument du XVIIIe siècle chargé d'histoire. « Au-delà de la restitution, le public est immergé dans une expérience immersive entre installations, workshops et talks », annoncent les organisateurs.

La soirée d'ouverture, prévue le vendredi 6 mars de 21h30 à minuit, donnera le coup d'envoi de cette nouvelle édition et inaugurera un parcours immersif à travers les différents espaces de la Médersa. Le public y découvrira l'« Electro Sufi Opera », une proposition qui transforme le lieu en scène vivante et en support narratif.

Portée par Dawan, Dali Chebil et Maram Bouhbal, cette création originale prend la forme d'un concert live d'une heure trente, présenté sur une scène suspendue au centre de la grande salle intérieure.

La performance est enrichie d'un mapping narratif retraçant l'histoire et les sources de la musique soufie en Tunisie, nourri d'interviews, de captations sonores et de visuels collectés dans divers lieux de culte.

Avant le concert, les spectateurs traverseront un parcours d'installations immersives recréant la vie quotidienne que la Médersa abritait il y a près de trois siècles, pour une expérience à la fois contemplative, pédagogique et sensorielle.

Des ateliers viendront également lever le voile sur les coulisses du projet. Le 8 mars, « De la résidence à la scène », animé par Dawan et Aziz Mbarek, reviendra sur les étapes de création, de l'immersion patrimoniale à la construction d'une oeuvre hybride mêlant textures électroniques et traditions musicales.

Le 10 mars, Bechir Zayene animera « Documentation & Storytelling entre patrimoine et culture », une session consacrée aux outils et aux choix narratifs permettant de documenter et transmettre une expérience culturelle tout en valorisant un lieu historique.

Le jeudi 12 mars, de 21h00 à 23h00, la soirée « Voyage Sensoriel » proposera une immersion plus intime avec Yaensen et Jathb.

Axée sur la voix, la respiration et l'écoute profonde, elle débutera par un moment collectif de lâcher-prise guidé par Yaensen, avant de se prolonger par un mini-concert de Jathb invitant à un voyage intérieur porté par le son et les installations immersives.

Tout au long de l'événement, du 7 au 13 mars, de 11h00 jusqu'au soir, une exposition d'installations immersives sera accessible en entrée libre.

Les espaces de la Médersa seront transformés en un parcours sensoriel permanent où images, sons et jeux de lumière redonneront vie à la mémoire du lieu et inviteront les visiteurs à en redécouvrir l'histoire.

La clôture, prévue le vendredi 13 mars de 20h30 à minuit, se tiendra également en entrée libre avec le finissage de l'exposition et un talk intitulé « Patrimoine en vie ».

Aux côtés d'Aziz Mbarek, fondateur de Mahfel Room, interviendront Amel Hachena, experte en patrimoine culturel, Molka Annabi, fondatrice de Couscous & Apéro, et Ezzedine Abdelkefi, Directeur Général de Dar El Jeld.

Les échanges porteront sur les enjeux contemporains de création, de transmission et d'activation des lieux historiques, avant de se prolonger dans une ambiance conviviale autour d'un DJ set.