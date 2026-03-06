Tunisie: « Zahou » au HAC Hammamet - Coeur battant de ARTs festifs

On en parle peu, pourtant en dehors de la capitale, le Ramadan rime avec culture et événementiel. L'espace « Hammamet art & culture » illustre l'effervescence artistique décentralisée.

Le collectif de jeunes, unis autour de ce nouvel épicentre des arts à Hammamet, a lancé son « Zahou », une série d'évènements artistiques, qui s'étale sur tout le mois saint.

A coup de communication digitale, d'affichage urbain et de partenariat avec des restaurateurs du centre-ville de Hammamet, les jeunes fondateurs de l'espace HAC mettent en évidence leur programmation ramadanesque garnie.

La semaine dernière, l'ancienne salle de cinéma ressuscitée n'a cessé de battre son plein, avec ces trois premières soirées menées à guichets fermés, à commencer par la chanteuse Asma ben Ahmed, voix tunisienne certifiée, qui a fédéré son public, en guise de lancement du « Zahou », suivie par Si Lemhaf, jeune prodige de la chanson alternative tunisienne, qui a été applaudi par le jeune public présent, pendant plus de 2h00.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La soirée du dimanche 1er mars 2026 a été organisée sous le signe du rire et de la bonne humeur avec le one man show de l'humoriste Yassine Salhi et son spectacle « Ma yidhahaknich ». Ambiance béate et fous rires ont régné.

Les prochains rendez-vous verront d'autres artistes s'emparer de la scène HAC, citons « Hous Tefhem » de Mohamed Taher Dridi, 2e humoriste attendu au programme ce soir, suivi d'une soirée dansante « Fladhback : ambiance nostalgique années 80/90 », aujourd'hui vendredi 6 mars, défoulement, chant et danse sont au menu. Le 8 mars place à Najla Tounsia et son spectacle « Zarda ». Honneur à l'humour, toujours avec le 3e spectacle humoristique d'Issam Ayari, qui bat son plein, titré « Is Donald », pour le 13 mars.

Le « Zahou », terme ramadanesque local, signifiant « Festivité » en français, se clôt en musique avec « El Hadhra » de Sousse, qui aura lieu sous la houlette du maestro Mohamed Ali Jebali le 14 mars et la chorale de Yasmine Hammamet prendra les rênes de la clôture le 15 mars.

Les billets sont en vente sur place ou sur le site cinetime.tn et les soirées sont programmées aux dates indiquées, le soir à partir de 22h00.

L'espace HAC Hammamet prouve que l'esprit collectif jeune et l'union d'une jeunesse locale active poussent à faire des réalisations d'ampleur. L'espace possède sa programmation de films en continu et de nombreux ateliers artistiques.

Depuis son ouverture officielle, il y a quelques mois, le lieu fait office de centre de créativité unique dans la région. Une alternative partie pour durer dans une ville connue uniquement pour son tourisme et son festival international de Hammamet annuel et estival.