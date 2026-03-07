Afrique: 14e édition des Jeux africains 2027 en Egypte - Une bonne occasion de relance

Après 36 ans d'absence, c'est donc l'Egypte qui accueillera les Jeux africains de 2027. Ces Jeux, qui réunissent l'élite africaine, ont lieu tous les quatre ans, les années impaires, à l'effet d'éviter toute coïncidence avec les Jeux olympiques.

L'Egypte a déjà accueilli les Jeux africains une fois, en 1991, et ce sera donc la deuxième fois qu'elle les organisera après une interruption de 36 ans. Les pharaons dominent actuellement le classement général des médailles avec 191 médailles, dont 101 en or.

Ces Jeux pourraient nous intéresser, dans le cas où un certain nombre de disciplines sportives voudraient se relancer.

Et les Jeux méditerranéens

En effet, le sport tunisien a plus que jamais besoin d'objectifs sérieux. Les prochains Jeux méditerranéens, qui sont fixés pour cette année en Italie, constituent une excellente étape intermédiaire. Au Caire, cela pourrait être un aboutissement.

Les XXes Jeux méditerranéens se tiendront à Tarente, en Italie, du 21 août au 3 septembre 2026.

Cette édition, qui célèbre le sport et la culture autour de la Méditerranée, verra la participation de 26 à 27 nations.

Tarente sera le coeur de l'événement avec 29 disciplines, incluant athlétisme, natation, taekwondo, lutte, judo, karaté, escrime, nage avec palmes, etc, des disciplines qui nous intéressent et dans lesquelles nous possédons de très bons compétiteurs, dont bon nombre d'entre eux sont en début de carrière, mais qui se sont affirmés.

Sans compter les sports d'équipes qui ont leur mot à dire, tels que le basket-ball ou le volley-ball.

Ces deux occasions nous intéressent également au niveau de l'organisation, car si nous considérons que la volonté d'améliorer l'infrastructure avec en point de mire la reconstruction du Stade d'El Menzah, la capitale tunisienne devient attractive pour candidater à de futures manifestations internationales de cette envergure.

Dans la majorité des disciplines individuelles et de combat, les générations montantes possèdent des éléments qui pourraient s'affirmer et tirer vers le haut un sport tunisien qui s'est montré jusque-là fort discret.

Tous ces jeunes, qui depuis plus d'une année s'illustrent au niveau des championnats respectifs, qui réussissent à monter sur les podiums des différents championnats africains, ont besoin de ce genre d'objectifs.

En tout état de cause, les moyens, d'ici deux ou trois ans, seront forcément de plus en plus importants et il est de l'intérêt du sport tunisien de se relancer au niveau de l'organisation pour rester compétitif et soutenir l'amélioration de ses infrastructures.