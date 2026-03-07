Maroc: Le scoop mouillé de la Fédé

Merci Regragui

Bienvenue Ouahbi

Elle en aurait fini avec ses démentis truffés de mensonges. Elle s'est finalement décidée à informer une opinion publique qui n'avait nul besoin de l'être. Elle savait depuis longtemps que Mohamed Ouahbi, champion du monde des U20 en titre, avait été promu pour se voir confier les destinées techniques du Onze national A.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Comme elle était au courant depuis plus longtemps que l'on avait mis un terme à l'ère Walid Regragui à la tête de cette même équipe nationale.

On s'était acquittés à temps de notre mission d'informer. Trop fouineurs, trop indiscrets à leur goût, nous nous sommes vus infliger un premier démenti puis un second...

Heureux qui comme ces médias étrangers qui n'en ont cure et qui doivent avoir leurs informateurs au sein même de cette FRMF qui n'a de cesse de s'entourer de mystères faisant d'une simple info, à la limite banale, un secret d'Etat. Mine de rien, La Fédé s'est fEndue d'une « cérémonie » qui allait s'avérer trop pâle, comme si elle l'avait concoctée à la toute dernière minute.

Si certains journalistes convaincus l'inutilité de la chose se sont abstenus de faire le déplacement, d'autres, sans doute trop heureux de l'aubaine, se sont empressés de meubler le décor. Les premiers ne manquent pas d'arguments pour justifier leur « boycott ».

Le fait est qu'il n'y avait pas d'information qui vaille le déplacement.

Merca, AS, le Parisien, et l'Equipe... entre autres médias étrangers, avaient fait le boulot. De plus, ajoute-t-on, « on scrutait, on appelait de nos voeux la tenue d'une conférence de presse post-CAN pour rendre des comptes, pour répondre à moult questions restées en suspens » ... C'était attendre Godot.

Une petite question au passage : Qui est chargé au sein de la Fédé d'adresser des invitations aux journalistes ? Et sur quels critères le fait-il ? Ce n'est sûrement pas le président. A Mais c'est qui ?

Oublions pour s'accorder le temps de remercier un Walid Regraqui pour ce parcours exceptionnel réalisé avec le Onze national.

Et bienvenue Mohamed Ouahbi avec nos vifs souhaits de le voir faire encore mieux que son prédécesseur. Amen