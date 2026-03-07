Afrique du Nord: Le Français Pierre Pineau remporte le Hilton Classic de golf

Le Français Pierre Pineau a livré une brillante prestation lors du dernier tour du Hilton Classic de golf, disputé sur les parcours d'Al Houara golf club à Tanger, signant une carte de 67 coups qui lui a permis de décrocher le titre et de mettre fin à une attente de quatre ans pour sa deuxième victoire professionnelle.

Pineau a bouclé le tournoi avec un total de dix coups sous le par, devançant de deux coups son compatriote Andoni Etchenique. S'élançant du premier trou dans des conditions plus calmes que celles qui avaient marqué le reste de la semaine, il a réussi six birdies contre un seul bogey, s'emparant ainsi de la première place et du chèque de 18.000 dollars.

Cité dans un communiqué du MENA Golf Tour, Pierre Pineau s'est dit "vraiment très heureux" de cette victoire, soulignant qu'il s'agit de son deuxième succès en tant que professionnel.

"Ma dernière victoire remonte à quatre ans, cela donne presque l'impression de vivre une nouvelle expérience", a-t-il confié.

Etchenique s'est adjugé la deuxième place après avoir également rendu une carte de 67, sans bogey, terminant le tournoi avec un total de huit coups sous le par. L'Irlandais Paul McBride a signé lui aussi un solide 67 pour conclure la semaine en beauté et occuper la troisième place.

Le Marocain Ayoub Lguirati a été le meilleur représentant national, terminant à la 35ème place avec un total de cinq coups au-dessus du par, tandis que ses compatriotes Ayoub Ssouadi et l'amateur Issam Nakrou ont également complété le tournoi après s'être qualifiés pour le tour final.

Le Hilton Classic constitue la deuxième étape de la Morocco Series du MENA Golf Tour, les deux tournois ayant été disputés à Al Houara golf club.

La prochaine étape du circuit aura lieu à l'occasion du Qatar Classic, prévu du 23 au 25 mars au Doha Golf Club, avant la clôture de la saison avec Al Ain Championship, programmé du 30 mars au 1er avril à Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club.