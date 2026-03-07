Maroc: Mohamed Ouahbi - De l'épopée mondiale U20 au banc des Lions de l'Atlas

La nomination de Mohamed Ouahbi sélectionneur du Maroc s'inscrit dans le prolongement de la confiance placée par la FRMF en les compétences nationales.

Après son sacre historique avec la sélection U20, le technicien marocain s'apprête à franchir un cap majeur, symbole d'une promotion bâtie sur la continuité et la confiance.

C'est avec les Lionceaux de l'Atlas que Mohamed Ouahbi (49 ans) s'est imposé comme un profil crédible pour l'avenir. Son passage chez les jeunes a été marqué par une structuration claire du jeu, une discipline tactique affirmée et un accompagnement individualisé des talents émergents.

En effet, lors de la Coupe du monde (U20) au Chili (27 septembre - 19 octobre 2025), le Maroc a ébloui par son organisation tactique, sa solidité défensive et son efficacité offensive, dominant de grandes nations du football pour atteindre la finale. Les Marocains ont bouclé ce Mondial avec l'art et la manière en battant l'Argentine 2-0, avec un doublé de Yassir Zabiri, pour devenir champions du monde.

Formé en Europe et fort d'une solide expérience dans le travail de formation, notamment en Belgique, Ouahbi se distingue par sa capacité à accompagner la progression technique et mentale des jeunes joueurs. Son profil correspond parfaitement aux ambitions du Maroc, qui mise depuis plusieurs années sur une politique de détection précoce et d'encadrement moderne pour ses sélections.

Sa promotion à la tête de l'équipe A s'inscrit dans une logique de continuité. Le Maroc, fort de ses performances récentes sur la scène internationale, consolide ses acquis et pérennise son modèle de développement. En misant sur un technicien issu de la formation, la FRMF envoie un message clair : l'avenir des Lions de l'Atlas repose sur un projet cohérent reliant les catégories de jeunes à la sélection première.

Pour Mohamed Ouahbi, le défi sera désormais d'adapter ses principes au très haut niveau international. La gestion des cadres expérimentés, la pression des grandes compétitions et les attentes d'un public passionné constituent un environnement bien différent de celui des U20.

Toutefois, son expertise dans la lecture du jeu, son exigence tactique et sa connaissance du vivier national représentent des atouts majeurs pour relever ce défi.

Au-delà du changement d'homme, cette nomination traduit une vision stratégique : construire une équipe nationale durable, structurée et compétitive. En passant des U20 à l'équipe A, Mohamed Ouahbi incarne cette passerelle entre formation et performance, entre promesse et confirmation.

Une nouvelle ère s'ouvre donc pour la sélection marocaine, avec l'ambition de consolider davantage son statut parmi les grandes nations du football mondial.