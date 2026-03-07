Maroc: Walid Regragui, une empreinte indélébile

La fin de la mission de Walid Regragui à la tête de la sélection nationale du Maroc marque la clôture d'un chapitre impressionnant de l'histoire du football marocain. Un chapitre fait d'émotion, d'ambition et d'exigence, qui a redéfini les contours du possible pour les Lions de l'Atlas.

Regragui restera d'abord et avant tout l'homme de l'épopée de la Coupe du monde 2022. Au Qatar, le Maroc a écrit l'une des plus belles pages du football mondial en devenant la première nation africaine et arabe à atteindre les demi-finales de la compétition.

Sous sa houlette, Yassine Bounou et ses coéquipiers ont pris le dessus sur l'Espagne de Luis Enrique, éliminé le Portugal de Cristiano Ronaldo et fait vibrer tout un continent.

Ce parcours n'était pas seulement une performance sportive : il fut aussi une affirmation d'identité, de discipline et de foi collective.

Mais l'histoire ne se résume pas à une seule compétition. L'"ère Regragui" a également été marquée par une série exceptionnelle de 19 victoires consécutives - un record mondial - symbole d'une dynamique retrouvée et d'une exigence permanente imposée au groupe.

Il y eut aussi cette victoire historique en match amical face au Brésil, géant du football mondial et futur adversaire des Lions de l'Atlas lors du Mondial 2026.

Ce succès confirme que le Maroc n'est plus un simple outsider face aux quintuples champions du monde, mais une véritable nation de football, capable d'imposer son style et sa personnalité.

Tout n'a pourtant pas été linéaire. La Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire en 2023 s'est arrêtée prématurément en huitièmes de finale pour le Maroc, laissant un goût d'inachevé qui n'a cependant pas effacé l'essentiel : la construction d'un groupe compétitif, ambitieux et mentalement solide.

La finale de la CAN-2025 à domicile restera, elle aussi, comme un moment fort, symbole d'une continuité au plus haut niveau africain.

Ce départ est également celui d'un ancien Lion de l'Atlas. Finaliste de la Coupe d'Afrique des nations en Tunisie en 2004, il connaît le poids du maillot national. Il l'a porté avec fierté avant de le défendre depuis le banc. Ancien adjoint, notamment sous Rachid Taoussi, il a gravi les échelons avec patience et travail.

Formé dans le football français, passé par plusieurs clubs de l'Hexagone et par le Racing Santander en Espagne, il a ensuite bâti sa crédibilité sur les bancs. Au FUS Rabat, puis surtout au Wydad de Casablanca, avec lequel il a remporté la Ligue des champions africaine, il a forgé une culture de la gagne et une autorité naturelle.

Walid Regragui quitte la sélection avec un héritage tangible : une équipe respectée, une génération affirmée et une mentalité conquérante.

Il a rappelé que le talent marocain, lorsqu'il est structuré par la rigueur et la conviction, peut rivaliser avec les meilleures nations du monde.

L'histoire jugera les résultats, les hauts et les bas. Mais une certitude demeure : Walid Regragui restera l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du Maroc. Et surtout, l'homme qui a fait croire que rien n'est impossible.