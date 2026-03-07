Maroc: Un grand rendez-vous de l'art contemporain

La 45e édition de la Foire internationale d'art contemporain ARCOmadrid, qui réunit 211 galeries issues de 30 pays, a été inaugurée jeudi au parc des expositions IFEMA Madrid par le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne.

Considérée comme l'une des principales plateformes du marché de l'art contemporain, cette manifestation internationale rassemble chaque année artistes, galeristes, collectionneurs et professionnels du secteur autour d'une programmation mettant en valeur la diversité et la vitalité de la création contemporaine.

L'édition 2026 s'articule autour du thème «ARCO2045: le futur pour l'instant», décliné à travers deux espaces conçus par les commissaires José Luis Blondet et Magalí Arriola. Cette proposition curatoriale invite à réfléchir aux futurs possibles et aux nouveaux langages artistiques, dans une perspective d'exploration des horizons de l'art à venir.

Le Programme général constitue l'axe central de la foire, avec la participation de galeries et de projets artistiques sélectionnés par le Comité organisateur.

Comme lors des éditions précédentes, plusieurs sections thématiques occupent une place importante dans la programmation. La section «Opening. Nouvelles galeries», commissariée par Anissa Touati et Rafa Barber Cortell, réunit des galeries de moins de huit ans d'existence afin de soutenir l'émergence de nouveaux acteurs sur la scène artistique internationale.

Le projet «Perfiles | Art latino-américain», dirigé par le commissaire José Esparza Chong Cuy, vise pour sa part à renforcer les liens historiques entre ARCOmadrid et la création artistique latino-américaine.

La foire propose également un riche programme de rencontres, conférences et débats réunissant experts et professionnels pour analyser les évolutions du marché de l'art et les nouvelles dynamiques de la création contemporaine à l'échelle internationale.

Créée en 1982, ARCOmadrid s'est imposée au fil des années comme un rendez-vous incontournable de l'art contemporain, prisé pour la qualité des oeuvres présentées et pour sa capacité à favoriser le dialogue entre différentes scènes artistiques et culturelles.