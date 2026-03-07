Maroc: Riche programme artistique à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la culture - a annoncé avoir élaboré un riche programme artistique théâtral national, en commémoration de la Journée mondiale du théâtre, célébrée le 27 mars de chaque année.

Les activités de ce programme, préparé en collaboration et en coordination avec les directions régionales et provinciales, concernent différents centres culturels, théâtres et espaces de représentation à travers le Royaume, précise le ministère dans un communiqué, notant que 102 représentations théâtrales sont prévues dans 40 villes, dans le cadre du soutien à la création théâtrale nationale et de sa vulgarisation auprès du grand public.

Selon la même source, la célébration officielle de la Journée mondiale du théâtre 2026 se tiendra, du 27 au 29 mars, au Centre culturel récemment inauguré à la ville de Chichaoua.

Le programme officiel des célébrations, qui débutera le vendredi 27 mars (à 18 heures), comprend un discours du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la lecture de l'appel de la Journée mondiale du théâtre, ainsi que des hommages rendus à plusieurs artistes marocains vedettes, à savoir Naïma Zitan, Miloud El Habachi et Mohamed Kaouti, ainsi que la représentation de la pièce "L'fichta" par la troupe Artellili.

Par ailleurs, des ateliers de formation intitulés "Le théâtre et les réseaux sociaux", animé par l'artiste Zoubir Hilal, et "Le théâtre et le développement de la conscience et des valeurs esthétiques", animé par l'artiste Abdeljabbar Khamrane, sont prévus les 28 et 29 mars, outre une représentation théâtrale pour enfants intitulée "Le trésor".

La célébration de la Journée mondiale du théâtre est une occasion idoine pour mettre en lumière le rôle de l'art dramatique dans la promotion du dialogue culturel et faire rayonner la création nationale, en tant que miroir de la diversité culturelle et partie intégrante du patrimoine culturel qui renforce les valeurs d'appartenance, d'esthétique et de coexistence pacifique.