Maroc: João Sacramento, de 'l'école Mourinho' aux Lions de l'Atlas

João Sacramento, ancien bras droit de José Mourinho, l'un des entraîneurs les plus célèbres du football mondial, s'engage désormais dans une nouvelle aventure avec les Lions de l'Atlas.

A 36 ans, le technicien portugais devient le premier entraîneur adjoint du sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, Mohamed Ouahbi.

Né le 31 janvier 1989 à Barcelos (Portugal), João Pedro Machado Sacramento s'est rapidement fait un nom dans le monde du football comme analyste puis entraîneur adjoint reconnu pour sa rigueur tactique.

Sa carrière prend une dimension internationale lorsqu'il rejoint le staff du LOSC Lille en Ligue 1, où il s'est distingué par son travail d'analyse et de préparation des matchs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sa trajectoire prend, ensuite, un tournant majeur lorsqu'il devient l'adjoint de José Mourinho à Tottenham Hotspur en 2020.

Aux côtés du technicien portugais, il découvre l'exigence du "Special One" et de la Premier League et participe à la gestion d'un effectif de stars dans l'un des championnats les plus compétitifs du monde.

L'aventure se poursuit en 2021 à l'AS Roma, où il continue d'accompagner Mourinho dans la construction d'une équipe ambitieuse sur la scène européenne.

Après cette expérience, Sacramento élargit encore son parcours en travaillant avec Christophe Galtier, d'abord au Paris Saint-Germain puis au Al-Duhail SC au Qatar.

En juin 2025, il franchit un cap en devenant entraîneur principal du LASK Linz en Autriche. Une expérience courte mais marquante, qui s'achève en septembre de la même année après une séparation à l'amiable avec le club.

Le 5 mars 2026, la Fédération Royale marocaine de football officialise sa nomination comme entraîneur adjoint de la sélection marocaine lors d'une conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI pour présenter le nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas, Mohamed Ouahbi.

Sa mission sera d'apporter son expertise tactique et son expérience du plus haut niveau au staff marocain.

Polyglotte, le Lusitanien parle couramment portugais, français et espagnol, un atout précieux dans un environnement international comme celui de la sélection marocaine.

Son arrivée illustre la volonté du Maroc de renforcer son encadrement technique avec des profils expérimentés, capables d'accompagner l'équipe nationale dans ses ambitions sur la scène africaine et mondiale.