Maroc: Botola Pro D1 - Clore la phase aller en beauté

La phase aller de la Botola Pro D1 de football arrivera à son terme cette fin de semaine avec la programmation de la 15ème journée entamée vendredi par deux rencontres, à savoir CODM-IRT et USYM-FUS.

Samedi, quatre matches sont au programme dont le plus en vue reste la confrontation entre le Raja, leader provisoire, et l'OCS, bon dernier en attendant de pouvoir disputer ses matches en retard.

Sur le papier, les Verts sont favoris même si au regard de leurs supporteurs, l'équipe ne convainc pas encore. Contrairement à l'AS FAR qui déroule actuellement et qui reste sur une victoire en déplacement sur le Wydad. L'occasion se prête pour les Militaires de confirmer leur élan en allant chercher un probant résultat du côté de Zemamra face à la Renaissance locale qui peine à trouver sa vitesse de croisière.

Quant au MAS, il sera attendu de pied ferme à Agadir par l'Olympique Dchira, au moment où le Kawkab aura fort à faire en accueillant le Hassania d'Agadir.

Pour ce qui est des rencontres dominicales, la Renaissance sportive de Berkane sera mise à la rude épreuve d'une formation jdidie en droit de se targuer de ses performances au cours de la première moitié du championnat. Le Wydad, qui a cédé le pas pour la première fois depuis le début de la saison devant l'ASFAR, est sommé de rectifier le tir de sitôt lors de sa virée à Rabat pour donner la réplique à une équipe tourouguie largement dans ses cordes.

Il convient de signaler en dernier lieu que le coup d'envoir de tous les matches sera donné à partir de 22 heures.

Programme

Samedi à 22h00

OD-MAS

KACM-HUSA

RCA-OCS

RCAZ-AS FAR

Dimanche à 22h00

RSB-DHJ

UTS-WAC

NB : CODM-IRT et USYM-FUS devaient être disputés vendredi.

Championnat D2

La Botola pro D2 de football se poursuivra ce week-end pour le compte de la 18ème journée dont le programme est comme suit :

Samedi

15h00 : CJBG-SCCM

15h00 : RAC-CAK

15h00 : SM-MCO

22h00 : WAF-JSS

Dimanche

15h00 : A.Tiznit-KAC

15h00 : USMO-RBM

22h00 : MAT-WST

22h00 : US.Bejaâd-JSM