Maroc: Issa Habri rejoint le Stade Rennais

6 Mars 2026
Libération (Casablanca)

L'international marocain U20, Issa Habri, vient de signer son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais jusqu'en 2028, a indiqué vendredi le club breton de Ligue 1.

"Nous attendons désormais de Habri de continuer à grandir et être performant. C'est un joueur qui a des qualités de très haut niveau, rapide, capable d'évoluer", a souligné Rennes dans un communiqué.

Arrivé au Stade Rennais en 2021, ce latéral gauche de 20 ans s'affirme rapidement comme un défenseur régulier, dynamique et capable de porter l'estocade dans son couloir, a-t-il ajouté.

Le jeune talent, né en région parisienne, a fait partie de l'équipe engagée cette saison en Challenge Espoirs où il a été buteur lors de la finale contre Monaco au Roazhon Park. Finaliste de la CAN U20 avec le Maroc, Issa Habri a été également convoqué pour la dernière Coupe du monde de la catégorie, mais n'avait pas été libéré par le Stade Rennais.

Le défenseur rennais, passé par le PSG et l'INF Clairefontaine, se distingue, selon la même source, par "sa grande capacité de volume, doté d'une certaine agressivité et d'une capacité à centrer des deux pieds".

