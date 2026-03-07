Angola: Les deux premiers passeports biométriques délivrés au couple présidentiel angolais

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, et la Première dame d'Angola, Ana Dias Lourenço, ont obtenu vendredi leurs passeports électroniques respectifs, l'un ordinaire et l'autre diplomatique.

Cet acte marque le début de la délivrance du passeport biométrique, dont le lancement officiel a eu lieu en décembre 2025.

La cérémonie officielle de délivrance des passeports biométriques s'est déroulée lors d'une visite de travail du chef de l'État angolais dans les locaux du Service des migrations et des étrangers (SME) à Luanda.

Le Chef de l'État, qui a observé le fonctionnement des différents services, a procédé à l'obtention du passeport, confirmant ainsi l'efficacité du programme de modernisation, de numérisation et d'optimisation des services du SME.

Le passeport électronique a été délivré quelques minutes après la visite par le Président de la République de certains services stratégiques rattachés à l'institution, en présence de plusieurs conseillers et hauts fonctionnaires du SME, du ministère de l'Intérieur et de la présidence de la République.

Le passeport électronique angolais, dont le lancement officiel s'est déroulé le 16 décembre 2025 au siège du ministère de l'Intérieur, représente une avancée considérable pour la modernisation administrative de l'État et le renforcement de la crédibilité internationale de l'Angola.

Le centre de personnalisation des passeports électroniques, situé à Luanda et Huambo, dispose d'une capacité d'impression totale de 60 passeports électroniques par heure et par machine.

Intégrant une puce biométrique et des systèmes de sécurité cryptés de pointe, il garantit une meilleure protection des données des citoyens et constitue ainsi un instrument essentiel pour consolider la confiance internationale et faciliter la mobilité des citoyens angolais à l'échelle mondiale.

Par ailleurs, la mise en place du passeport électronique a permis à l'Angola d'intégrer le Répertoire des clés publiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). La cérémonie officielle de remise des clés publiques et de certification s'est tenue à Montréal, au Canada, le 5 novembre 2025.

L'Angola figure ainsi parmi les 107 pays entièrement interconnectés par des systèmes de vérification conformes aux normes internationales les plus exigeantes. Le passeport électronique angolais peut donc être automatiquement vérifié et reconnu aux points de passage frontaliers de tous les pays membres du Répertoire des clés publiques de l'OACI.

Conformément à la loi 1/29 du 2 mars, modifiant la loi angolaise sur les passeports et le régime d'entrée et de sortie des citoyens nationaux, le processus de remplacement progressif du passeport traditionnel par le passeport électronique (ou biométrique) est en cours.

Dans ce contexte, le ministère de l'Intérieur met en oeuvre un vaste programme d'assistance aux usagers, visant à répondre aux préoccupations des citoyens ayant déjà déposé leur demande de passeport mais ne l'ayant pas encore reçu.

Le centre d'assistance, situé dans la baie de Luanda, à proximité du port, débutera le samedi 7 mars et sera opérationnel du lundi au dimanche, dès 8 h, pendant au moins 30 jours, afin de délivrer un grand nombre de passeports électroniques.