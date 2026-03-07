Angola: Des Angolais évacués d'Israël rentrent au pays

Calumbo — Un groupe de huit Angolais résidant en Israël, pays en guerre contre l'Iran, est rentré en Angola ce vendredi, a constaté l'ANGOP à l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), à Icolo e Bengo.

Le vol d'Ethiopian Airlines, en provenance d'Égypte, a atterri vers 12h30 et transportait des citoyens angolais, dont des diplomates, des fonctionnaires locaux et d'autres membres de la communauté angolaise.

L'arrivée de ce deuxième groupe d'Angolais, en provenance de zones de conflit au Moyen-Orient, s'inscrit dans le cadre d'un plan stratégique de l'État angolais visant à protéger ses ressortissants à l'étranger en situation de crise.

Par ailleurs, le gouvernement angolais a mis en oeuvre un plan d'urgence et d'évacuation afin d'assurer la sécurité et l'assistance consulaire des ressortissants actuellement au Moyen-Orient, en raison des attaques coordonnées entre les États-Unis et Israël contre l'Iran, qui ont débuté le 28 février dernier.

Après leur arrivée, l'ambassadeur d'Angola en Israël, Nelson Cosme, a déclaré que ce groupe de huit ressortissants faisait partie d'un groupe de neuf autres Angolais rentrés la semaine précédente dans le pays.

« Ce rapatriement de citoyens angolais en Israël, y compris des membres du corps diplomatique et de la communauté angolaise dans ce pays du Moyen-Orient, constitue une réponse stratégique et rapide du gouvernement angolais visant à assurer la sécurité et la protection de ses citoyens résidant en Israël », a-t-il souligné.

Le diplomate a déclaré que la situation actuelle en Israël exigeait que le gouvernement angolais prenne cette mesure, compte tenu de la situation critique sur le terrain.

Il a rappelé que, contrairement à la première phase, la délégation angolaise avait dû quitter Israël par voie terrestre, en traversant la frontière israélo-égyptienne jusqu'au Caire, puis prendre un vol pour Icolo e Bengo (Angola).

Selon l'ambassadeur, un petit groupe est resté en Israël, plus précisément à Tel Aviv, afin de répondre immédiatement à toute demande de rapatriement de résidents angolais, dont certains ont choisi de rester en Israël en raison des liens familiaux qu'ils y ont tissés avec des Israéliens.

De son côté, Edmilson Ângelo, citoyen angolais arrivé lui aussi dans le pays aujourd'hui, a déclaré que le sentiment général était désormais celui de la sécurité, car la situation en Israël est celle d'une guerre et il est difficile d'y rester.

Le secrétaire d'État angolais à la Coopération et aux Communautés, Domingos Vieira Lopes, a déclaré que l'exécutif continuerait de suivre de près les événements qui se déroulent au Moyen-Orient en raison de cette guerre impliquant directement les États-Unis et Israël contre l'Iran.

« L'État angolais est vigilant et fera tout son possible pour protéger ses citoyens résidant dans cette région des pays du Golfe persique, qui, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent impliqués dans ce conflit », a-t-il déclaré.

Selon les données officielles, l'ambassade d'Angola en Israël recense une communauté d'environ 50 personnes.

La guerre en Iran a débuté le 28 février 2026, lorsque Israël et les États-Unis ont lancé une attaque conjointe contre l'Iran, dans le but de renverser le régime et de détruire ses capacités militaires.

Dès le premier jour des hostilités, plusieurs personnes ont trouvé la mort, dont le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei.