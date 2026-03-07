Angola: Le président de l'Assemblée nationale souligne l'excellence de l'administration parlementaire

Huambo — Le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a souligné ce vendredi à Huambo l'importance de bâtir une administration parlementaire d'excellence, fondée sur une culture organisationnelle forte, une rigueur institutionnelle et un travail collectif.

Adão de Almeida s'exprimait lors de l'ouverture du IIe séminaire de réflexion sur «l'administration parlementaire : défis et perspectives» qui se tient jusqu'à samedi au Centre de formation des journalistes (CEFOJOR) de la province de Huambo.

À cette occasion, le parlementaire a déclaré que toute organisation a besoin, avant tout, de formations continues et de processus de renforcement d'équipe, capables d'agir de manière intégrée pour garantir le succès institutionnel.

Adão de Almeida a estimé que le Parlement doit posséder une culture organisationnelle solide, définie par un ensemble d'éléments qui identifient l'institution et guident ses actions et interventions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable a expliqué que l'Assemblée nationale a deux principaux axes d'intervention : le politique et l'administratif.

La composante politique, a-t-il déclaré, la plus connue et la plus visible, correspond aux actions des députés, représentants des citoyens votants, et constitue le pilier central de l'activité de l'institution, en tant qu'organe législatif et de contrôle du pouvoir exécutif.

Il a poursuivi en expliquant que le second volet concerne la composante administrative qui, bien que moins visible, est essentielle au bon fonctionnement de l'Assemblée nationale et à l'exercice adéquat de ses fonctions.

À cet égard, le président de l'Assemblée nationale a affirmé que le travail de l'administration parlementaire est crucial pour l'exercice efficace de la dimension politique de l'activité parlementaire.

Le responsable a indiqué que l'objectif principal est de bâtir une excellente administration parlementaire et d'oeuvrer pour une culture institutionnelle solide.

Pour ce faire, il a considéré comme fondamental, avant tout, une prise de conscience collective de cet objectif, ainsi qu'une cohérence entre ambition et action, car la culture institutionnelle ne se consolide que lorsque les paroles correspondent aux actes.

Adão de Almeida a également souligné le rôle déterminant du leadership dans la formation de la culture organisationnelle, dans la mesure où l'exemple des dirigeants est essentiel au processus de constitution d'équipes.

Il a plaidé pour une plus grande objectivité dans l'action institutionnelle, l'opposant au subjectivisme, car des règles de fonctionnement claires doivent être connues et respectées par tous les membres de l'équipe.

Adão de Almeida a ajouté que la formation d'une volonté collective exige une discipline institutionnelle et le respect des normes établies.

Un autre aspect, selon le président du Parlement angolais, concerne la nécessité d'un dialogue permanent et d'un respect mutuel entre les membres de l'équipe, afin que chaque employé se sente partie intégrante de l'institution et de son succès.

Sur le plan comportemental et éthique, Adão de Almeida a déclaré que la construction d'une culture organisationnelle solide repose sur des valeurs telles que l'honnêteté, la loyauté et l'alliance de l'humilité et de l'autorité.

Il a précisé que l'humilité n'est pas incompatible avec l'autorité ; au contraire, elle peut renforcer le leadership lorsqu'elle est associée à des règles claires et à une action équitable.

Adão de Almeida a rappelé que l'Assemblée nationale exerce un contrôle sur le pouvoir exécutif, ce qui exige une responsabilité accrue dans le respect des principes d'intégrité.

« Nous devons être au-dessus de tout soupçon et agir avec rationalité, équilibre et efficacité, car cela confère à l'institution sa légitimité dans l'exercice de ses fonctions », a-t-il souligné.

Le président du Parlement a également appelé à l'innovation et à la créativité dans le fonctionnement de l'institution, afin d'éviter la stagnation et de stimuler de nouvelles solutions aux défis institutionnels.

Il a souligné que les activités doivent être clairement planifiées, en évitant l'improvisation et en permettant à chaque membre de l'équipe de comprendre son rôle dans la réussite collective.

Par conséquent, il a affirmé que ce séminaire constitue un espace pertinent pour le partage d'idées et la réflexion créative, ce qui peut représenter une valeur ajoutée pour le processus d'amélioration continue des organisations et pour le renforcement de la culture institutionnelle.

Cet événement réunit les responsables et les techniciens de l'institution afin d'évaluer le fonctionnement des services administratifs et de définir des stratégies de modernisation et d'amélioration du soutien à l'activité législative.

Parmi les objectifs de la réunion figurent le renforcement des capacités institutionnelles de l'administration parlementaire, l'amélioration de la planification stratégique et le renforcement des relations interpersonnelles entre les employés afin d'accroître le sentiment d'appartenance et l'engagement professionnel.

Le programme comprend des débats sur la communication institutionnelle, la gestion des processus et procédures législatifs et la coopération interparlementaire. ALH/LUZ