Afrique: La TAAG renforce ses liaisons intra-africaines avec l'ajout de la Côte d'Ivoire à son réseau

Icolo e Bengo — La TAAG - Lignes Aériennes d'Angola, a inauguré ce vendredi la vente de billets pour la Côte d'Ivoire (Abidjan), renforçant ainsi sa connectivité intra-africaine.

Selon un communiqué de presse reçu par l'ANGOP, l'ouverture de cette liaison témoigne de l'engagement de la TAAG à développer la connectivité intra-africaine et à proposer davantage de destinations à ses passagers.

Abidjan est considérée comme la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest francophone, grâce à son rôle de plaque tournante financière et commerciale qui attire des millions de visiteurs.

Les vols débutent ce même vendredi (6 avril), à raison de trois vols par semaine.

La TAAG opère des vols intérieurs, régionaux africains et internationaux depuis le nouvel aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) situé à Icolo e Bengo.

Les principales destinations desservies sont le Portugal (Lisbonne), le Brésil (São Paulo), la Chine (Guangzhou), l'Afrique du Sud (Johannesburg/Cape) et le Mozambique (Maputo), ainsi que plusieurs provinces angolaises et pays voisins.