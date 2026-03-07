Afrique Australe: L'ambassadeur d'Angola en Zambie souligne l'importance du panafricanisme

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Zambie, Albino Malungo, a souligné ce vendredi à Lusaka l'importance du panafricanisme, notamment au regard de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui vise à bâtir une Afrique intégrée, prospère et pacifique.

Le diplomate angolais s'exprimait à l'issue d'une rencontre avec le ministre zambien du Tourisme, Rodney Malindi Sikumba, en marge de l'inauguration de l'Exposition Ghana-Zambie du Fugu et du Kente, qui a pour objectif de promouvoir le panafricanisme et l'unité africaine.

Lors de cette rencontre informelle, Albino Malungo a salué la valeur culturelle de l'exposition, mettant en lumière l'identité, l'histoire et la culture africaines, ainsi que la lutte contre la discrimination raciale, et encourageant la fierté du patrimoine du continent.

L'exposition Fugu et Kente, organisée par le ministère des Affaires étrangères et l'Autorité de promotion des exportations du Ghana (GEPA), se déroulera sur trois jours et vise à promouvoir le patrimoine commun à travers la mode et les textiles traditionnels, célébrant ainsi l'identité africaine par le style et la tradition.

L'événement met en lumière le Fugu et le Kente, deux tissus ghanéens emblématiques qui représentent l'histoire, le savoir-faire et la fierté culturelle.

L'intérêt pour le fugu a considérablement augmenté suite à la récente visite du président ghanéen John Dramani Mahama, qui a porté ce vêtement traditionnel du nord du Ghana lors de son voyage en Zambie. DC/LUZ