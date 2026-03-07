Afrique: Le Président de l'Angola félicite le Ghana à l'occasion du 69e anniversaire de son indépendance

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a adressé ce vendredi ses félicitations au gouvernement et au peuple du Ghana à l'occasion du 69e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de ce pays d'Afrique de l'Ouest, célébré aujourd'hui (6 mars).

Dans un message adressé à son homologue ghanéen, John Dramani Mahama, le chef de l'État angolais a exprimé, au nom de l'exécutif et en son nom propre, ses félicitations.

João Lourenço a souligné l'importance de cette date pour le peuple ghanéen et a saisi cette occasion pour saluer les excellentes relations d'amitié et de coopération qui unissent l'Angola et le Ghana.

Le chef d'État angolais a également exprimé le souhait de voir ces relations s'approfondir, notamment par la coordination des actions et des initiatives entre les gouvernements des deux pays.

En conclusion, João Lourenço a souhaité à son homologue et au peuple ghanéen une bonne santé et le bien-être de tous.

Coopération bilatérale

La coopération entre l'Angola et le Ghana connaît actuellement une phase de revitalisation stratégique, impulsée par de récentes initiatives diplomatiques et un intérêt commun pour le renforcement des relations économiques et politiques.

Ce nouvel élan repose principalement sur des investissements dans des secteurs clés tels que les ressources minérales, le pétrole et le gaz, l'agriculture, ainsi que la science et la technologie.

L'une des étapes les plus importantes de ce processus a eu lieu en février 2024, avec la tenue de la VIe session de la Commission bilatérale Angola-Ghana. Lors de cette session, les deux pays ont signé neuf instruments juridiques visant à renforcer le cadre de leur coopération bilatérale.

Ces accords couvrent des domaines jugés stratégiques pour le développement économique des deux nations, notamment la coopération minière et géologique, l'exploration et la gestion des hydrocarbures, le développement agricole et de l'élevage, ainsi que les échanges scientifiques et technologiques.

Sur le plan politico-diplomatique, un dialogue de haut niveau a également contribué à dynamiser les relations entre les deux États.

En janvier 2025, le Président João Lourenço a reçu son homologue ghanéen à Luanda. Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État ont abordé des questions d'intérêt commun et réaffirmé leur engagement à approfondir la coopération bilatérale.

Ce renforcement des relations s'inscrit également dans un contexte régional pertinent, le Ghana assurant la présidence de la Commission du Golfe de Guinée, une organisation régionale dont le siège se trouve à Luanda.

Cette situation contribue à intensifier la coordination entre les deux pays sur les questions relatives à la sécurité maritime, à la stabilité régionale et à la promotion de la paix dans le golfe de Guinée.

Dans ce contexte, l'Angola et le Ghana renforcent leur convergence stratégique, avec des perspectives d'expansion de leur coopération économique, politique et institutionnelle dans les années à venir.