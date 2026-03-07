Angola: Décès du journaliste Octávio Capapa de la RNA

Luanda — Le journaliste Octávio Capapa, de la Radio Nationale d'Angola (RNA), est décédé ce vendredi matin au complexe hospitalier Pedro Maria Tonha « Pedalé » de Luanda, des suites de maladie.

Selon des sources familiales contactées par ANGOP, le décès est survenu tôt ce matin, après une longue maladie qui a mobilisé divers secteurs de la société angolaise, notamment la communauté journalistique, qui ont exprimé leur solidarité et leur soutien pour son rétablissement.

Otávio Pedro Capapa travaillait à la Radio Nationale d'Angola (RNA) depuis 1984. Il avait débuté sa carrière au service Production et Studios, avant de rejoindre Rádio Cidade, où il s'était distingué comme un professionnel dévoué et une voix reconnue de la radiodiffusion nationale.

Tout au long de sa carrière, il a participé à la présentation de plusieurs émissions phares de la RNA (Radio Nationale d'Angola), notamment « Discolândia », « Rádio Cidade », « Roteiro da Manhã », « Mandando Final », « Angola Combatente », « Hora Certa », « Angola no Coração » et « Trem Musical », marquant des générations d'auditeurs par son style et sa contribution au journalisme et au divertissement radiophoniques du pays.

Le décès de ce journaliste représente une perte considérable pour les médias angolais, et plus particulièrement pour la famille de la Radio Nationale d'Angola, où il a bâti une grande partie de sa carrière professionnelle.