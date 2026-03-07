Afrique: L'Angola propose un dialogue inclusif pour stabiliser la situation politique en Guinée-Bissau

Luanda — L'Angola a proposé jeudi la promotion d'un dialogue national inclusif en Guinée-Bissau, impliquant toutes les forces politiques et la société civile, en vue de définir une feuille de route consensuelle permettant le rétablissement de l'ordre constitutionnel.

Cette proposition a été formulée par le Représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine (UA), Miguel Bembe, lors de la 1333e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, consacrée à l'analyse de la situation politique en Guinée-Bissau.

Au cours de cette session, le diplomate a présenté, au nom de l'Angola, une série de contributions jugées essentielles pour aider à surmonter la crise politique actuelle dans ce pays africain et favoriser un retour complet à la normale institutionnelle.

Miguel Bembe a également souligné l'importance d'élaborer, avec le soutien de l'Union africaine et des partenaires internationaux, un plan de réforme intégré du secteur de la sécurité visant à professionnaliser les forces armées et à renforcer leur subordination au pouvoir civil.

Dans le domaine de la coopération internationale, le diplomate angolais a suggéré une coordination stratégique entre l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), les Nations Unies et la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), par le biais d'un mécanisme conjoint de suivi des initiatives en cours.

Il a expliqué que l'harmonisation des efforts entre les différentes organisations pourrait contribuer à accroître l'efficacité de l'action diplomatique et institutionnelle en faveur de la stabilité du pays.

Parmi les autres mesures envisagées, Miguel Bembe a également souligné la nécessité de la libération immédiate des prisonniers politiques en difficulté et du rétablissement intégral des libertés fondamentales, ainsi que la mobilisation d'un soutien technique et financier pour accompagner le processus de normalisation politique.

Ce soutien pourrait inclure une assistance au processus électoral, sous réserve du respect des engagements pris dans la feuille de route politique convenue par les parties.